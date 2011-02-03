سیلاب گسترده در کرمان/ 6 هزار خانه تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیلاب شدید و گسترده درشرایطی تنها طی سه روز بخشهای مختلف استان کرمان را درگیر کرد که میزان بارندگی طی این چند روز در کرمان بیش از متوسط بارندگی طی یک سال گذشته در استان کرمان گزارش شده است.

میزان بارندگی طی سه روز در کرمان 52 میلیمتر اعلام شده است اما این آمار در سال گذشته 50 میلیمتر بود و نکته جالب اینکه در ابتدای هفته گذشته کرمان 72 درصد نسبت به سال گذشته شاهد کاهش بارندگی بود.

سیل نیمی از استان کرمان را در برگرفت

سیل درحالی نیمی از استان کرمان را در بر گرفته است که خشکسالی و کمبود آب از سوی کارشناسان مهمترین معضل بزرگترین استان کشور عنوان شده و ابعاد این پدیده سیزده ساله در تابستان سال جاری تا به آنجا رسید که آب برخی شهرهای کرمان ماهها قطع و سهمیه بندی شد حتی یک هفته در شهرستان سیل زده قلعه گنج در کرمان آب با تانکر بین شهروندان توزیع شد اما در کمال ناباوری در همین استان خشک و کم آب طی دیروز و امروز مهمترین مشکل استان مقابله با سیلاب و امداد رسانی به هفت هزار خانوار سیل زده در 14 شهرستان تبدیل شده است.

116 روستا در محاصره سیل قرار دارند

در حال حاضر به دلیل بارندگی شدید در کرمان 116 روستا در محاصره سیلاب هستند و طبق اعلام مسئولان محلی در شرق استان کرمان نیمی از بخش روداب در بم، نیمی از شهرستان تازه تاسیس نرماشیر، 50 درصد شهر زلزله زده ریگان، بیش از 60 روستا در فهرج و ریگان در محاصره سیل قرار دارند، از سوی دیگر در جنوب استان کرمان شش شهرستان جیرفت، عنبرآباد، رودبار، قلعه گنج، کهنوج، منوجان به شدت دچار سیل زدگی شده اند در شمال استان نیز شهربابک، زرند و کرمان دچار خسارت شدند و کشاورزانی که تا دیروز آبی برای سیراب کردن باغها و مزارع نداشتند امروز شاهد غرق شدن مزارع و کشاورزی خود در سیلاب هستند.

خسارات سیل از زمین لرزه های شش ریشتری ریگان بیشتر است

بدون شک سیل روز گذشته حتی از زمین لرزه های سهمگین شرق استان خسارت بیشتری را به مردم وارد کرده است و بخش قابل توجهی از استان را درگیر خود کرد و این درحالی است که از صبح امروز نیز طوفان در برخی مناطق استان بخصوص شهر کرمان آغاز شده است.

میلیاردها مترمکعب آب در کرمان به کویر لوت می ریزد

در شرایط کنونی این نکته مطرح می شود که چرا در استانی که مهمترین مشکل آن تامین آب است هر ساله سیل میلیاردهای تومان خسارت برجای می گذارد و جان مردم را تهدید می کند و درنهایت نیز این آب پس از طی کردن خانه های مردم و مزارع وارد باتلاق جازموریان و کویر می شود و میلیاردها مترمکعب آبی که می تواند مشکل گشای مردم باشد قبل از ایجاد خسارت استحصال نمی شود.

تخریب 6 هزار خانه در کرمان / دو نفر کشته شدند

هم اکنون سیل در جنوب کرمان طبق اعلام مسئولان شش هزار خانه را تخریب کرده است و دو نفر نیز در این حوادث که ناشی از بی احتیاطی بیان شده است جان خود را از دست داده اند و همچنان 116 روستا در محاصره سیل قرار دارد.

از سویی مردم شهر کرمان نیز از تبعات سیل در امان نماندند و آبگرفتگی شدید برخی معابر شهری و خانه ها در این شهر مردمی را که آرزوی ریزش باران داشتند در حیرت فرو برد و این نکته را بار دیگر گوشزد که که ساختار شهری کرمان برای مقابله با چنین شرایطی با مشکل روبرو است.

7135 خانوار کرمانی درگیر سیل هستند

معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به حجم سیلاب در کرمان از درگیر شدن بیش از هفت هزار و 135 خانوار در این سیل در استان کرمان خبر داد.

محمد جواد کامیاب همچنین افزود: هم اکنون راههای اصلی رودبار به ایرانشهر، کهنوج به فاریاب و شهربابک به هرات بسته هستند.

امداد رسانی با جدیت ادامه دارد

وی به اقدامات امدادی پس از بروز سیلاب گسترده کرمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون صدها امدادگر و ماشین آلات سبک و سنگین به یاری سیل زدگان شتافته اند و با توجه به در محاصره قرار گرفتن 116روستا امداد رسانی به شدت ادامه دارد.

کامیاب ادامه داد: پیش از بروز سیل آماده باش کامل به مدیران و فرمانداران داده شده بود و هم اکنون نیز تمام دستگاههای درگیر با این مسئله با قدرت پای کار هستند.

مردم از مسیرهای سیل خیز فاصله بگیرند

وی با اشاره به سیل خیز بودن کرمان اضافه کرد: مردم باید همچنان از حضور در مسیرهای سیل خیز خود داری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز از توزیع صدها تخته چادر و چتو و مواد غذایی بین سیل زدگان کرمانی خبر داد.

رعایت نکات ایمنی توسط مردم ضروری است / توزیع اقلام ضروری ادامه دارد

کاووس محمودی با تاکید بر امداد رسانی سریع و گسترده صورت گرفته در کرمان اضافه کرد: نیمی از شهرستانهای کرمان درگیر سیل هستند و حجم کار بسیار بالا است اما تاکنون عملیات امداد و نجات بخوبی صورت گرفته است.

این مسئول افزود: بارندگی در برخی مناطق همچنان ادامه دارد و رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از بروز مشکل مهمترین عامل جلوگیری از خسارت احتمالی است.

وی برآورد خسارات را به روزهای آینده موکول کرد و گفت: بیش از شش هزار خانه در این سیل آسیب دیده اند و تلف شدن احشام، تخریب راهها، آبگرفتگی شدید مزارع و آسیب به تاسیسات زیر بنایی تنها بخشی از خسارات است.

