۷ هزار نفر در شهرستان بیجار بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خلیل جمشیدی شامگاه چهارشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و مردم شهرستان بیجار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهار داشت: به دلیل نبود واحدهای تولیدی و ضعف در زیرساخت های این بخش هم اکنون بیش از هفت هزار نفر از جمعیت شهرستان بیجار بیکار هستند.

وی بیکاری را یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های مردم شهرستان بیجار عنوان کرد و افزود: بیکاری در این شهرستان تا جایی است که رشد جمعیت در بیجار طی دو دهه اخیر همواره منفی بوده و مردم برای پیداکردن فرصت های شغلی راهی سایر شهرها و استان های کشور شده اند.

فرماندار شهرستان بیجار گفت: وجود هفت هزار نفر بیکار از جمعیت نزدیک به ۱۰۰ هزار نفری این شهرستان نشان می دهد که بیجار در حوزه زیرساخت های تولیدی و صنعتی دچار مشکلات و نارسایی های عدیده است و باید با جلب و جذب سرمایه گذار نقاط ضعف این حوزه را پوشش داد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین برنامه های مسئولان استانی و شهرستانی در بیجار توجه به توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در راستای ایجاد اشتغال است و انتظار می رود که در راستای اجرایی کردن این مهم تمامی مسئولان استان ما را یاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رشادت های مردم شهرستان بیجار در هشت سال دفاع مقدس در راستای دفاع از نظام اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: در جریان هشت سال جنگ تحمیلی این شهرستان ۴۳۰ شهید و ۷۰۳ جانباز و در مجموع هزار و ۱۹۵ شهید و ایثارگر را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

فرماندار شهرستان بیجار در پایان عنوان کرد: سرداران شهید شهرستان بیجار به دلیل رشادت های که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی داشتند همچون نگینی در آسمان کشور می درخشند و همه مردم شهرستان بیجار انتظار دارند که مسئولان نیز از هیچ تلاشی برای خدمت به آنها دریغ نکنند.