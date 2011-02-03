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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- آمریکا اعلام کرد: هنوز بسیار زود است تا از تحریمها علیه میانمار بکاهیم.

- دولت آمریکا بر خروج تبعه های این کشور از مصر تاکید کرد.

- سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: آمریکا باید کمک نظامی خود به مصر را کاهش دهد.

- سازمان آزادی الکترونیک ( EFF) در گزارشی اعلام کرد: ماموران سازمان تحقیقات فدرال آمریکا پس از حمله 11 سپتامبر تاکنون دست کم 7 هزار بار به طور قانونی به جمع آوری اطلاعات پرداختند.

- رئیس جمهوری آمریکا پیمان جدید استارت را با روسیه امضا کرد.

-"کارون سای نگام" یک عضو اصلی سرخ پوشان تایلندی بازداشت شد.

- دبیرکل سازمان ملل متحد ازاوضاع قاهره به شدت ابراز نگرانی کرد. 

- در حملات نیروهای امنیتی و پلیس مخفی رژیم حسنی مبارک به مردم تظاهر کننده در میدان التحریر دست کم هزار نفر زخمی و چند فرد دیگر کشته شدند؛ تظاهرات بر ضد رئیس جمهوری مصر همچنان ادامه دارد.

- شمار تلفات بمب گذاری  انتحاری در فرودگاه مسکو به 36 نفر رسید.

- پارلمان قزاقستان لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن "نور سلطان نظربایف" رئیس جمهوری این کشور اجازه برگزاری انتخابات زودهنگام را به دست می آورد.

کد مطلب 1244800

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