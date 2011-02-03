به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: خالص‌ترین درود و تحیات خود را به شما ملت غیور مصر نثار مى‌کنیم. به یقین کشور شما سابقه درخشانى از نظر تمدن و علوم و دانش‌ها دارد تا آنجا که آن را گاهواره تمدن بشرى نامیده‌اند و در دوران اسلام از مراکز مهم اسلامى بوده و هست و قیام دلیرانه و پرشور شما بر ضد دیکتاتورى وابسته به غرب و هم‌سوى با اسرائیل غاصب نشانه دیگرى از نبوغ اجتماعى و سیاسى و مذهبى شماست.



در ادامه این پیام تاکید شده است: به یقین دوران سیاه دیکتاتورى پیشین پایان یافته و راهى براى بازگشت دیکتاتورها باقى نمانده است.



در پیام آیت الله مکارم شیرازی آمده است: آنچه ما با تجربه در انقلاب اسلامى خود اندوخته‌ایم این است که عامل پیشرفت سریع و غلبه بر موانع عظیم راه، دو چیز است: نخست حفظ وحدت صفوف توأم با استقامت و سپس انتخاب رهبر واحد است. زیرا دشمن براى حفظ منافع خود بیش از هر چیز این دو را هدف قرار مى‌دهد و تمام امیدش به ایجاد اختلاف در میان انقلابیون است و چه خوب است از اعتقادات مذهبى و اسلامى براى نیل به وحدت کمک بگیرید.



در این پیام تصریح شده است: به یقین مذاهب دیگرى که در مصر حضور دارند مى‌توانند در مشترکات مذهبى با شما هم صدا شوند، همان‌گونه که با ما در دوران انقلاب هم صدا شدند، تا آنجا که در دوران جنگ هشت ساله تحمیلى شهداى بسیارى از مسیحیان در کنار شهداى مسلمین داشتیم، و الان نیز ـ برخلاف تبلیغات دروغین دشمنان ما ـ در کمال آزادى در کنار ما زندگى مى‌کنند.



در این پیام تاکید شده است: ما امیدواریم علماى ازهر شریف که کانون بزرگ علم و دانش اسلامى است با ملت غیور و انقلابى مصر همگامى بیشتر و پر رنگ‌ترى داشته باشند، زیرا آنچه را امروز مردم مصر مى‌خواهند اصولى است که اسلام به آن توصیه اکید دارد، عدالت، آزادى‌هاى معقول، ریشه‌کن کردن فقر و عدم دخالت اجانب و بیگانگان در تعیین سرنوشت مسلمین همه از اصول شناخته شده اسلام و قرآن مجید است.



در پیام آیت الله مکارم شیرازی آمده است: آنچه عرض شد توصیه مشفقانه‌اى است از سوى یک برادر دلسوز و مشتاق پیروزى شما عزیزان. ما پیوسته پیروزى قاطع و سریع شما را از خداوند بزرگ مسئلت داریم و به امدادهاى الهى براى ملت عزیز مصر امیدواریم (وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ).

