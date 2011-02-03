33 پروژه گازرسانی در ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، روح الله نوریان صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها در سه شهر و 29 روستای استان ایلام و شهرک صنعتی شهرستان ایوان هستند که در دهه مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند .

وی اظهار داشت: سه شهر شامل آسمان آباد از توابع شهرستان شیروان چرداول، زرنه از توابع شهرستان ایوان و شهر دره شهر است که در مجموع بیش از هفت هزار خانوار در این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند .

وی تصریح کرد: در بخش روستایی 14 روستا از شهرستان شیروان چرداول، هفت روستا از شهرستان ایوان و هشت روستا از بخش چوار از توابع شهرستان ایلام به بهره برداری خواهند رسید و بیش از سه هزار و 500 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

نوریان در پایان افزود: تاکنون در کل استان 98 کیلومتر لوله فولادی و 886 کیلومتر لوله پلی اتیلن به بهره برداری رسید و با نصب 30 هزار و 432 انشعاب و 46 هزار و 553 مصرف کننده اشتراک پذیری شده است.