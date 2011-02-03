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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

33 پروژه گازرسانی در ایلام به بهره برداری می رسد

33 پروژه گازرسانی در ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: در دهه مبارک فجر امسال در مجموع 33 پروژه گازرسانی در استان ایلام به بهره برداری می رسد که نقش بسزایی در توسعه استان خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، روح الله نوریان صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها در سه شهر و 29 روستای استان ایلام و شهرک صنعتی شهرستان ایوان هستند که در دهه مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: سه شهر شامل آسمان آباد از توابع شهرستان شیروان چرداول، زرنه از توابع شهرستان ایوان و شهر دره شهر است که در مجموع بیش از هفت هزار خانوار در این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی تصریح کرد: در بخش روستایی 14 روستا از شهرستان شیروان چرداول، هفت روستا از شهرستان ایوان و هشت روستا از بخش چوار از توابع شهرستان ایلام به بهره برداری خواهند رسید و بیش از سه هزار و 500 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

نوریان در پایان افزود: تاکنون در کل استان 98 کیلومتر لوله فولادی و 886 کیلومتر لوله پلی اتیلن به بهره برداری رسید و با نصب 30 هزار و 432 انشعاب و 46 هزار و 553 مصرف کننده اشتراک پذیری شده است.

کد مطلب 1244804

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