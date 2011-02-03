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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

BTS تلفنهاى همراه در مسیرهاى گردشگرى قشم نصب می شود

BTS تلفنهاى همراه در مسیرهاى گردشگرى قشم نصب می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عملیات نصب BTS براى تلفنهاى همراه در مسیرهاى گردشگرى منطقه آزاد قشم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، در جلسه اى که با حضور مسئولان مخابرات منطقه آزاد قشم و مسئولین IT سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد حذف نقاط کور آنتن‌دهى یکى از برنامه‌هاى مهم شرکت مخابرات و این سازمان مطرح شد، در این جلسه مصوب شد جهت برطرف‌سازى نقاط کور در این مناطق عملیات نصب BTS (آنتن‌موبایل) انجام شود.

با توجه به اینکه در بعضى از نقاط منطقه آزاد قشم آنتن‌دهى مطلوب نیست با نصب BTS این مشکل برطرف خواهد شد، نصب این آنتنها در مسیرهاى گردشگرى چاهکوه به نمکدان و جاده اصلى در منطقه آزاد قشم است.

امکان برقرارى ارتباط با تلفن همراه در مناطق گردشگرى مى‌تواند به جذب گردشگران منجر شود و شرکت مخابرات تلاش مى‌کند تا تمام مسیرها را زیر پوشش آنتن‌دهى موبایل قرار دهد و با نصب BTSدر طول مسیر خدمات مخابراتى را به مسافران ارائه کند ضمن اینکه این پروژه تا پایان سال 89 به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 1244809

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