انقلاب ایران سرچشمه موج بیداری اسلامی/ شناخت سه جریان مهم انقلاب مصر

نشست بررسی "قیام ملت مصر" با حضور چند تن از کارشناسان در خبرگزاری مهر برگزار شد که "حسن هانی زاده" ، "سعد الله زارعی"، "حسین جابر انصاری" و "محمد صادق الحسینی" از جمله این کارشناسان بودند.

"حسن هانی زاده" در ادامه این نشست اخوان المسلمین را پشت پرده تظاهرات مردم مصر دانست و دلیل عدم حضور آشکار اعضای این جنبش را در صحنه تظاهرات مردمی به دو دلیل توصیف کرد. دلیل اول اینکه آمریکایی ها دو گزینه را در قبال مصر دارند و گزینه قدیمی آنها این است که در شرایط خاص و در یک ظرف زمانی مسیحیان قبطی را وارد صحنه سیاست کنند و نبض اقتصادی مصر را در دست اعضای این گروه قرار دهند.

وی افزود: اگر اخوان المسلمین در حال حاضر به طور آشکار وارد عرصه تظاهرات مردمی شوند، آمریکایی ها ژنرال ها را فورا وارد کرده و ارتش را وادار به در دست گرفتن قدرت می کنند و انقلاب را از دست مردم می گیرند.

حسن هانی زاده تصریح کرد: اخوان المسلمین پشت سر جنبش مردمی مصر حرکت می کنند اما در این بین برخی از چهره های ملی گرا از جمله "محمد البرادعی"، "محمد ابوالفتوح" حضور دارند و اگر زمانی به قدرت برسند، آمریکا طرح قدیمی مسیحیان را اجرا می کند و با این ادعا که اسلامگرایان آنها را سرکوب می کنند، خواهان تشکیل دولتی مستقل می شوند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: تمام تلاش آمریکا تامین امنیت رژیم صهیونیستی است و سقوط "حسنی مبارک" به معنای سقوط این رژیم است و آمدن ژنرال ها گزینه ای است تا حداقل اعتبار قرارداد "کمپ دیوید" را تضمین کند.

هانی زاده گفت: گزینه آخر وجود البرادعی و مجموعه ملی گرایان در صحنه است که دارای وجهه بین المللی هستند، اما چون این افراد در لایه های پایین جامعه تاثیر گذار نیستند، ممکن است افراد دیگری قدرت را از دست آنها بگیرند.

جریان ها و احزاب در تونس و مصر خالق و آفریننده لحظه تاریخی انقلاب ها در کشورشان نیستند.

هانی زاده افزود: البته با وجود آنکه البرادعی فردی سکولار و وابسته به آمریکا است، جریان های اسلامی وی را بهتر از ژنرال ها می دانند.

"حسین جابر انصاری" نیز با تاکید بر اینکه در مصر و تونس با یک انتفاضه به معنای خیزش مردمی مواجه هستیم نه انقلاب، درباره جریان های موثر در این دو کشور گفت: جریان ها و احزب در تونس و مصر خالق و آفریننده این لحظه تاریخی نیستند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: جریانهای موجود در مصر باید تلاش کنند تا طول این موج مردمی را افزایش دهند و خواسته ها و مطالبات تاریخی جنبش های سیاسی، گروه ها و شخصیت ها باید تحقق یابد.

وی افزود: در مصر با جریانهایی از جمله جریان ناسیونالیستی متاثر از "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور اسبق مواجه هستیم و افرادی همچون "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب تقریبا بقایای این جریان تاریخی را نمایندگی می کنند که در سطح نخبگان مصری است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: جریان ملی گرای لیبرال دیگر جریان موجود در مصر است و درحالی که خواهان وجود یک سیاست ملی در این کشور هستند، در عین حال معتقدند منافع ملی مصر در تعامل مثبت با ساختارهای قدرت بین المللی و مجوعه غرب به عنوان نماد مدرنیسم و تجدد شکل می گیرد که به طور ناقص می توان گفت البرادعی تا حدودی می تواند یکی از سمبل های این جریان باشد زیرا این سوال وجود دارد که دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای تا چه حد نماینده جریان ملی لیبرال درون مصری است و تا چه حد متاثر از تاثیرگذاری نیروهای خارجی است.

جریان ناسیونالیستی متاثر از "جمال عبدالناصر"، جریان ملی گرای لیبرال و جریان اسلامی از جریان های صحنه سیاسی مصر هستند.



جابر انصاری همچنین اظهار داشت: جریان اسلامی یکی از موثرترین جریان های صحنه سیاسی مصر بوده و مادر جریان اسلامی جنبش اخوان المسلمین است که در سطح نخبگان و سندیکاهای مختلف و در اجزایی از توده های مردمی نفوذ دارد. مدرسه اخوان المسلمین به لحاظ تاریخی معتقد بودند باید به سمت تشکیل دولت اسلامی در مصر و سایر نقاط اسلام پیش رفت و هدفگیری تاریخی جنبش اخوان المسلمین تاسیس خلافت راشده اسلامی از اتحاد مجموعه امت اسلامی بود اما در سیر تحولات چند دهه گذشته در مصر و جهان عرب این مدرسه دچار تحولاتی در زمینه فکر و تجربه سیاسی شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بخش اساسی جنبش اسلامی مصر به نمایندگی اخوان المسلمین موضوع تشکیل دولت اسلامی را در دستور کار ندارد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به طور جدی بحث تشکیل حکومت اسلامی مطرح شد زیرا تشکیل یک دولت اسلامی در این کشور مجموعه موج های منطقه ای را ایجاد کرده که منطبق با منافع نظام های رسمی عربی و دولت های خارجی نیست.

این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: اخوان المسلمین در حال حاضر معتقد است نظام حکومتی و سیاسی در مصر باید از سمت یک نظام مستبد به سمت نظامی که قدرت تاثیرگذاری مردم و نخبگان در آن وجود دارد، حرکت کند. در حقیقت اولویت فعلی این جنبش اسلامی ایجاد آزادی های سیاسی، تغییرات در نظام حاکم سیاسی و امکان تاثیرگذاری نیروهای موثر اجتماعی است.

جابر انصاری تاکید کرد: برخی معتقدند جنبش اسلامی در پشت پرده تظاهرات مردمی در تونس و مصر وجود ندارد و برخی تصور می کنند هرآنچه که در این دو کشور رخ می دهد، تحت مدیریت و هدایت جنبش اسلامی است اما به نظر من این دو دید با واقعیت ها همخوان نیستند.

وی افزود: حقیقت این است که جنبش اسلامی در مصر و حتی در تونس و دیگر کشورهای جهان عرب یکی از جنبش های موثر اجتماعی و سیاسی در درون این جوامع است اما تنها نیروی موثر نیست و مجموعه نیروهایی هم داخلی و هم خارجی در نقطه مقابل آن هستند.

جابر انصاری تاکید کرد: جنبش اسلامی بدون تردید در مصر و حتی در تونس و در بسیاری از نقاط عرب یکی از جنبش های موثر و تاثیرگذار اجتماعی است و هرچقدر میزان تغییرات در مصرعمیق تر باشد، میزان تاثیرگذاری این جنبش در آینده نیز بیشتر است اما بدین معنا نیست که این جنبش میدان دار کامل است.



ادامه دارد...