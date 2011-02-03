لیورپول با گلزنی "سوارز" پیروز شد/ توقف منچسترسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان چهارشنبه شب با برگزاری پنج بازی پیگیری شد که طی آن تیمهای تاتنهام، بولتون، فولهام، لیورپول و وستهام مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و جدال تیمهای منچسترسیتی و بیرمنگام سیتی نیز به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.
در شبی که تیم تاتنهام با تک گل دقیقه 3 پیتر کرواچ از سد بلکبرن گذشت، تیم لیورپول نیز در ورزشگاه آنفیلد با نتیجه 2 بر صفر موفق به شکست استوک سیتی شد.
برای لیورپول در این بازی خانگی که در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر برگزار شد، رائول میرلس (47) و لوییز سوارز (79) گلزنی کردند و تیم لیورپول را با 35 امتیاز به رده هفتم جدول رساندند. این نخستین گل سوارز اروگوئهای برای سرخپوشان آنفیلد بود.
- نتایج دیدارهای چهارشنبه مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان به شرح زیر است:
* بیرمنگام 2 - منچسترسیتی 2
* بلکبرن صفر - تاتنهام یک
* بولتون یک - وولورهمپتون صفر
* فولهام یک - نیوکاسل صفر
* لیورپول 2 - استوک سیتی صفر
* بلکپول یک - وستهام 3
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 54 امتیاز
2- آرسنال 49 امتیاز
3- منچسترسیتی 46 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- چلسی 44 امتیاز
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18- وستهام 24 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- ویگان 23 امتیاز (یک بازی بیشتر)
20- وولورهمپتون 21 امتیاز
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