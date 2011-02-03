لیورپول با گلزنی "سوارز" پیروز شد/ توقف منچسترسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان چهارشنبه شب با برگزاری پنج بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های تاتنهام، بولتون، فولهام، لیورپول و وستهام مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و جدال تیم‌های منچسترسیتی و بیرمنگام سیتی نیز به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.

در شبی که تیم تاتنهام با تک گل دقیقه 3 پیتر کرواچ از سد بلکبرن گذشت، تیم لیورپول نیز در ورزشگاه آنفیلد با نتیجه 2 بر صفر موفق به شکست استوک سیتی شد.

برای لیورپول در این بازی خانگی که در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر برگزار شد، رائول میرلس (47) و لوییز سوارز (79) گلزنی کردند و تیم لیورپول را با 35 امتیاز به رده هفتم جدول رساندند. این نخستین گل سوارز اروگوئه‌ای برای سرخپوشان آنفیلد بود.

- نتایج دیدارهای چهارشنبه مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است:

* بیرمنگام 2 - منچسترسیتی 2

* بلکبرن صفر - تاتنهام یک

* بولتون یک - وولورهمپتون صفر

* فولهام یک - نیوکاسل صفر

* لیورپول 2 - استوک سیتی صفر

* بلکپول یک - وستهام 3

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 54 امتیاز

2- آرسنال 49 امتیاز

3- منچسترسیتی 46 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- چلسی 44 امتیاز

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18- وستهام 24 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- ویگان 23 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- وولورهمپتون 21 امتیاز