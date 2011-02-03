7000 خانوار کرمانی در معرض سیل / دو کشته و هزاران آواره از سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از زمین لرزه های متوالی و تخریب هزاران خانه در زلزله های 6 و 6.5 ریشتری شرق کرمان این بار سیل 14 شهرستان را در برگرفت.

در حالی سیل زندگی هزاران نفر را در کرمان مختل کرده است که کرمان طی سالهای اخیر یکی از استانهای خشک و کم آب بود و کم آبی موجب صدماتی به کشاورزی و منابع آب زیر زمینی شد.

اما طی سه روز گذشته سیلاب نیمی از شهرستانهای کرمان را فراگرفته است، معاون عمرانی استاندار کرمان در خصوص سیلابهای کرمان گفت: راههای رودبار - ایرانشهر، کهنوج - فاریاب و شهربابک - هرات هم اکنون در استان کرمان به دلیل بروز سیل مسدود هستند و تلاش برای باز کردن این جاده ها ادامه دارد.

وی از آبگرفتگی شدید شهرهای مختلف در استان کرمان خبر داد و گفت: کرمان، سیرجان، عنبرآباد، جیرفت، کهنوج، ریگان، فهرج و زرند دچار آب گرفتگی شدید شده اند و از سوی دیگر 116 روستا در محاصره سیل هستند و شش هزار خانه مسکونی در این مناطق تخریب شده اند.

محمد جواد کامیاب تصریح کرد: خسارات انسانی به صورت مستقیم از سیل روی نداده است اما به دلیل بی احتیاطی در این سیلها دو نفر از جمله یک کودک شش ساله کشته شده اند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از باغها و مزارع دچار آب گرفتگی شده اند به این دلیل حجم خسارات در بخش کشاورزی هنوز قابل براورد نیست.

این مسئول ادامه داد: با همکاری شهرداری ها در بسیاری از نقاط شهری از میزان آب گرفتگی کاهش یافته است.

وی از قطع برق برخی از روستاهی سیل زده در جنوب کرمان خبر داد و گفت: برخی روستاها نیز دچار قطع آب شده اند.

این مسئول گفت: رفت آمد به دلیل بارش برف در محورهای بردسیر به سیرجان و رفسنجان به سرچشمه با کندی انجام می شود.

وی از مردم خواست با توجه به احتمال سیل مجدد از مسیر رودخانه ها فاصله بگیرند.

معاون استاندار کرمان از مدیران و فرمانداران استان کرمان نیز خواست همچنان در آماده باش برای مقابله با سیل و امداد رسانی به سیل زدگان باشند.

