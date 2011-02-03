تحریم هر گونه گفتگو با رژیم مبارک / 10 کشته و بیش از 1500 زخمی در التحریر

به گزارش خبرگزاری مهر، قیام مردمی مصر علیه حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک در حالی امروز وارد دهمین روز خود شده است که شهروندان مصری نه تنها از اعتراضات دست کشیده اند، بلکه در پی خشونتهای روز گذشته آشوبگران و نیروهای وابسته به مبارک در میدان التحریر قاهره خشم ملت مصر را بیش از پیش برانگیخته است.

10 کشته و بیش از هزار و 500 زخمی

بنا بر اعلام وزیر بهداشت مصر در درگیری های میدان التحریر که از روز گذشته آغاز شده است تاکنون 5 نفر کشته و 836 نفر زخمی شده اند. این در حالی است که به گفته پزشکان حاضر در میدان التحریر شمار کشته ها 10 نفر و زخمی ها به بیش از هزار و 500 نفر می رسد.

ایجاد تفرقه؛ حربه جدید مبارک

"حمدی قندیل" یکی از فعالان مصری در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره از طرح حسنی مبارک برای از بین بردن اتحاد میان مردم مصر و باقی ماندن در راس حکومت خبر داد.

وی در ادامه گفت: حسنی مبارک مسئول هرگونه وقوع کشتار جدید در میدان التحریر خواهد بود. وی از ارتش مصر خواست که اداره امور کشور را برعهده بگیرد و آتشی را که هم اکنون شعله ور شده است، خاموش کند.

الکفایه: گفتگو بی فایده است

جنبش الکفایه نیز اعلام کرد: کشتار مردم در میدان التحریر و حوادث روز چهارشنبه عزم مردم را برای برکنار کردن حسنی مبارک شدت بخشیده است.

این جنبش افزود: خشونتهای روز گذشته علیه مردم صفحه تاریک و ننگینی را به تاریخ اقدامات دیکتاتوری حسنی مبارک افزود.

الکفایه با بیان اینکه محاکمه حسنی مبارک اقدامی اجتناب ناپذیر است تظاهرات مردمی در روز جمعه را سرنوشت ساز توصیف کرد.

این جنبش اعلام کرد که بعد از درگیری های اخیر و کشتار مردم بی دفاع مصر مخالفان هیچ گفتگویی با دولت انجام نخواهند داد.

نیروهای ارتش مصر نیز که طی چند روز گذشته اعلام کرده بودند در برخورد با معترضین دست به خشونت نخواهند برد از روز گذشته تاکنون شماری از شهروندان مصری را بازداشت کرده اند.

شهروندان مصری با وجود کشتار و بازداشت و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی همچنان به تحصن در میدان التحریر و دیگر مناطق مصر ادامه می دهند و نیروهای مردمی اعلام کرده اند که روز جمعه اعتراضات ملت علیه حکومت مبارک به اوج خود خواهد رسید.

هشدار مزدوران مبارک به مردم

در همین حال نیروهای دولتی مصر به معترضین در میدان التحریر هشدار داده اند که به منازل خود بازگردند در غیر این صورت مسئولیت هر اتفاقی برعهده خود اشخاص خواهد بود.

حسنی مبارک برای سرکوب قیام مردمی مصر به هر وسیله ای از جمله به کارگیری نیروهای امنیتی با لباس مبدل متوسل شده است. شماری از این نیروها توسط مردم شناسایی و بازداشت شدند.

62 سازمان حقوقی مصر در بیانیه ای خشونت علیه مردم را محکوم و اعلام کردند که در صورت باقی ماندن حسنی مبارک در قدرت خشونتهای داخلی و هرج و مرج در کشور شدت خواهد یافت. این سازمان ها از حسنی مبارک خواستند که هر چه سریعتر از قدرت کناره گیری کند.

بازداشت 5 خبرنگار روسی

سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز در بیانیه ای بازداشت شماری از خبرنگاران توسط نیروهای وابسته به حسنی مبارک را محکوم کردند و آزادی فوری این افراد را خواستار شدند.

در جریان درگیری های اخیر در مصر 5 روزنامه نگار روسی بازداشت شده اند. خبرنگاران بی بی سی، الجزیره، سی ان ان، العربیه و ای بی سی نیوز نیز از سوی نیروهای مبارک تهدید و در معرض خشونت قرار گرفته اند.

سازمان مذکور در ادامه از دولت مصر خواست که قانون را رعایت و امنیت تک تک شهروندان مصری و اصحاب رسانه را برقرار کنند.