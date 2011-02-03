گذرگاههای رودخانه ملنتی جیرفت تخریب شد/ اختلال در عبور و مرور

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بارندگی شدید در جیرفت هشت روستا تنها در بخش مرکزی جیرفت را در محاصره سیل قرار دارد و صدها نفر در محاصره سیلاب قرار دارند.

اما مهمترین مشکل شهر جیرفت که بزرگترین شهر جنوب استان کرمان محسوب می شود طغیان مجدد رودخانه ملنتی است که از مرکز شهر می گذرد به دلیل این طغیان سه آبنمای این رودخانه که از کف رودخانه دو طرف شهر را به هم متصل می کردند تخریب شده است.

وجود تنها یک پل قدیمی بر روی این رودخانه موجب بروز ترافیک بسیار شدید بر روی این پل شده است و از سوی دیگر شهر جیرفت که به وسیله دو رودخانه به سه قسمت تقسیم می شود به دلیل بروز سیل طی روزهای اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است به گونه ای که مردم برای مراجعه به مراکز دولتی و حتی بیمارستانها از یک سمت پل به سمت دیگر ساعتها باید در ترافیک شدید قرار گیرند.

هر چند طی سالهای اخیر وعده هایی در راستای ساخت پل دوم ملنتی داده شده است اما متاسفانه این وعده ها در حد حرف باقیمانده است و هر ساله پس از سیلاب مردم با مشکل روبرو می شوند.

از سوی دیگر این پل در واقع تنها معبر اتصال شش شهرستان جنوبی کرمان به مرکز استان است و هزاران خوردوی عبوری سنگین و سبک از این معبر عبور می کنند، از سوی دیگر پل دوم رودخانه عظیم هلیل رود به عنوان بزرگترین رودخانه جنوب شرق کشور نیز همچنان نیمه ساز باقیمانده است.

فرماندار جیرفت در خصوص سیلاب روزهای اخیر در جیرفت گفت: بارندگی روزهای اخیر خسارتهای زیادی در این شهرستان به جا گذاشته است اما مهمترین مشکل شهر جیرفت طغیان مجدد رودخانه درون شهری ملنتی است که شهر جیرفت را به دو قسمت تقسیم می کند.

ابراهیم غنچه پور ادامه داد: بر اثر طغیان این رودخانه آبنماهای رودخانه تخریب شده اند و تنها راه رفت و آمد پل ملنتی است که با ترافیک سنگین مواجه است.

وی با تاکید بر لزوم ساخت پل دوم ملنتی گفت: هر سال با بروز سیلاب این مشکل نمایان می شود اما تاکنون اقدامی در راستای ساخت پل انجام نشده است.

فرماندار جیرفت تاکید کرد: سیل به بخشهای مختلف شهرستان خسارت زده است که بیشترین خسارت به کشاورزی و جاده های هشت روستای در محاصره سیل در بخش مرکزی وارد شده است.

وی از تخریب 10 واحد مسکونی در این مناطق خبر داد و خواستار امدادرسانی فوری به سیل زدگان شد.