40 روستای بم در محاصره سیل قرار گرفت

شایق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پس از سالهای خشکسالی در شهرستان بم و شهرستان تازه تاسیس نرماشیر بارندگی سه روز گذشته که به طور مداوم ادامه داشت موجب آبگرفتگی شدید بخش روداب و شهرستان تازه تاسیس نرماشیر شد.

وی تصریح کرد: در این دو منطقه هم اکنون 40 روستا در محاصره سیل هستند و راههای روستایی دچار آبگرفتگی و تخریب شده اند.

شایق افزود: ساکنان این روستاها هم اکنون نیازمند امداد رسانی هستند.

وی از حضور نیروی های امدادی در منطقه خبر داد و گفت: با توجه به احتمال بارندگی باید هر چه سریعتر ساکنان مناطقی که در مسیر سیلاب قرار دارند از این مناطق فاصله بگیرند.

این مسئول ادامه داد: بسیاری ازخانه های مسکونی در این روستاها دچار آبگرفتی شده اند و امداد رسانی به این روستاها باید به سرعت انجام شود.

فرماندار بم از توقف بارندگی در این منطقه خبر داد و گفت: خسارت سنگینی نیز به کشاورزی در این بخشها وارد شده است و چاههای آب و بخصوص قناتها آسیب دیده اند.

وی با اشاره گرفتاری صدها خانوار در روستاهای در معرض سیل گفت: اقداماتی برای انحراف سیل از این مناطق انجام شده است.

