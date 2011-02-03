اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، همایش بزرگ دوچرخه سواری همگانی در تبریز به مناسبت آغاز سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

همزمان با ورود حضرت امام خمینی ره به میهن اسلامی و آغاز سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همایش بزرگ دوچرخه سواری همگانی در تبریز با حضور 200 رکابزن برگزار شد.

این همایش توسط هیئت ورزشهای همگانی با مشارکت سازمان وزرش شهرداری تبریز، اداره تربیت بدنی شهرستان تبریز و سپاه عاشورای در مسیر میدان جهاد ( نصف راه ) – خیابان امام – استادیوم تختی به مسافت 10 کیلومتر برگزار شد.

در پایان این همایش به قید قرعه به 32 نفر از شرکت کننده دوچرخه اهداء شد.

تبریز قهرمان رقابتهای هندبال جوانان آذربایجان شرقی شد

رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آذربایجان شرقی گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جام فجر با قهرمانی تیم تبریز پایانی یافت.

در این دوره از رقابتها شش تیم بصورت دوره ای در سالن شش هزار نفری پورشریفی با هم رقابت کردند که در پایان تیم تبریز با 10 امتیاز و بدون شکست اول شد و تیم ملکان با هشت امتیاز نایب قهرمان شد و تیم مراغه با چهار امتیاز در جایگاه سومی ایستاد.

در روز پایانی رقابتها ملکان 24 بر 21 از سد اهر گذشت ، مراغه 27 بر 14 سردرود را شکست داد و تبریز میزبان رقابتها 15 بر هفت تیم گوگان را مغلوب کرد.

در پایان رقابتها از سوی کمیته فنی رقابتها رضا هادی پناه از اهر، مجید شیله باف از ملکان، علیرضا بابائی از سردرود ، علی توکلی و موسی ابوذر از تبریز ، وحید فرضی و وحید فروغی از مراغه به عنوان برترین بازیکنان هفت پست رقابتها انتخاب شدند.