عملیات برف روبی در جاده های همدان انجام شد

میرکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از ظهر روز گذشته اکثر محورهای ارتباطی همدان شاهد بارش برف خفیف بود که این بارش به تدریج شدت گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای ایمنی تردد، عملیات برفروبی و نمکپاشی به صورت گسترده انجام شده و عوامل راهداری پاکسازی راهها را انجام می دهند، گفت: در حال حاضر با وجود بارش در راههای استان همدان عبور و مرور برقرار است.

میرجعفریان با اشاره به اینکه تیم های راهداری با تردد در مسیرها اقدام به روان سازی حرکت خودروها در محورها می کنند، گفت: خودروهای برف روب نیز در حال پاکسازی و نمک پاشی برای جلوگیری از یخبندان در محورها هستند.

وی با بیان اینکه تیم های راهداری استان همدان در39 پایگاه بین راهی این استان مستقر هستند، گفت: 633 نیروی فعال در این پایگاه ها مستقر شده و همچنین پایگاه های بین راهی به تجهیزاتی نظیر 331 دستگاه خودرو برف روب، نمک پاش تیغه ای و پشتیبانی مجهز شده اند.

میرجعفریان افزود: تیم های راهداری از 15 آذر امسال تا اواسط فروردین سال 90 در پایگاه های بین راهی به منظور ارائه خدمات به مسافران حضور دارند.

مدیر کل راه و ترابری همدان خاطرنشان کرد: رانندگان برای مطلع شدن از وضعیت راه ها می توانند با شماره تلفن های 141 برای مرکز استان و 2546005 در شهرستان های تابعه تماس بگیرند.

وی گفت: انتظار می رود رانندگانی که قصد تردد در راههای مواصلاتی استان همدان را دارند ضمن اطلاع از وضعیت راه مورد نظر خود و قبل از اقدام به سفر، وسیله نقلیه خود را از نظر فنی کاملاً بازدید، سپس با همراه داشتن زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات ایمنی ادامه راه داشته باشند.

میرجعفریان یادآور شد: چنانچه رانندگان در طول مسیرها از مناطق مه آلود تردد می کنند حتما از فلاشر یا چراغهای نور پایین استفاده کنند که خودروهای عبوری مقابل دچار مشکل نشوند.