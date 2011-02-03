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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

عملیات برف روبی در جاده های همدان انجام شد

عملیات برف روبی در جاده های همدان انجام شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری همدان گفت: به دنبال بارش برف از دیروز در این استان تمام محورهای برف گیر در گردنه ها توسط تیم های راهداری پاکسازی شد.

میرکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از ظهر روز گذشته اکثر محورهای ارتباطی همدان شاهد بارش برف خفیف بود که این بارش به تدریج شدت گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای ایمنی تردد، عملیات برفروبی و نمکپاشی به صورت گسترده انجام شده و عوامل راهداری پاکسازی راهها را انجام می دهند، گفت: در حال حاضر با وجود بارش در راههای استان همدان عبور و مرور برقرار است.

میرجعفریان با اشاره به اینکه تیم های راهداری با تردد در مسیرها اقدام به روان سازی حرکت خودروها در محورها می کنند، گفت: خودروهای برف روب نیز در حال پاکسازی و نمک پاشی برای جلوگیری از یخبندان در محورها هستند.

وی با بیان اینکه تیم های راهداری استان همدان در39 پایگاه بین راهی این استان مستقر هستند، گفت: 633 نیروی فعال در این پایگاه ها مستقر شده و همچنین پایگاه های بین راهی به تجهیزاتی نظیر 331 دستگاه خودرو برف روب، نمک پاش تیغه ای و پشتیبانی مجهز شده اند.

میرجعفریان افزود: تیم های راهداری از 15 آذر امسال تا اواسط فروردین سال 90 در پایگاه های بین راهی به منظور ارائه خدمات به مسافران حضور دارند.

مدیر کل راه و ترابری همدان خاطرنشان کرد: رانندگان برای مطلع شدن از وضعیت راه ها می توانند با شماره تلفن های 141 برای مرکز استان و 2546005 در شهرستان های تابعه تماس بگیرند.

وی گفت: انتظار می رود رانندگانی که قصد تردد در راههای مواصلاتی استان همدان را دارند ضمن اطلاع از وضعیت راه مورد نظر خود و قبل از اقدام به سفر، وسیله نقلیه خود را از نظر فنی کاملاً بازدید، سپس با همراه داشتن زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات ایمنی ادامه راه داشته باشند.

میرجعفریان یادآور شد: چنانچه رانندگان در طول مسیرها از مناطق مه آلود تردد می کنند حتما از فلاشر یا چراغهای نور پایین استفاده کنند که خودروهای عبوری مقابل دچار مشکل نشوند.

کد مطلب 1244826

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