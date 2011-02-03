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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

از لابلای خبرهای مصر- 4

مشارکت انگلیس و آمریکا در سرکوب مردم / پیشنهاد رشوه به جوانان مصری

مشارکت انگلیس و آمریکا در سرکوب مردم / پیشنهاد رشوه به جوانان مصری

اخبار مردمی رسیده از شهرهای مصر به ویژه قاهره نشان از پهن شدن فرشی مردمی در خیابانها و پیشنهاد رشوه به جوانان برای شرکت در تظاهرات به نفع مبارک حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین مهم این اخبار که از سوی شهروندان به شبکه های اجتماعی ارسال می شود عبارتند از :

- محبوبیت مبارک در بین اوباش و اراذل مصر افزایش پیدا کرده است.

- مسلمانان در پاسخ به بیانیه مسیحیان که اعلام کرده بودند روز جمعه هنگام نماز از آنها در برابر نیروهای دولتی حفاظت خواهند کرد اعلام کردند : آنها نیز از مسیحیان در برابر اوباش و اراذل مبارک در هنگام عبادت حفاظت خواهند کرد.

- یک شهروند مصری: پلیس به من پول پیشنهاد داد  تا به تظاهرات طرفداران مبارک بپیوندم.

- یک شاهد عینی: معترضان خواستار محاکمه مبارک شدند.

- معترضان یک افسر پلیس امنیت مصر را که قصد خودکشی داشت از این اقدام بازداشتند.

- مصری ها را که در میدان التحریر در حال مرگ هستند نجات دهید.

- "اندرسون کوپر" خبرنگار سی ان ان در مصر مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفت.

- تظاهرات دلیرانه زنان مصری در قاهره

- کمک شرکتهای انگلیسی و آمریکایی به حکومت مبارک برای سرکوب ملت.

- یک زن مسن در مصر با ارسال نوار صوتی خود به توییتر می گوید: نمی توانم خیابانها را ببینم فرشی از مردم در آن پهن شده است.

- یک شهروند مصری: انقلاب اسلامی ایران الگوی ما در قیام شده است.

- خشونتها در مصر در صفحات نخست روزنامه های این کشور

- آنها[نیروهای دولتی] آماده سوزاندن موزه ها و میراث مصر هستند تا ما را متهم به از بین بردن این میراث کنند.

- ارتش ممکن است فردی را به جای مبارک برگزیند، اما آنها به هیچ وجه موافق حاکمیت شهروندان نیستند.گزینش نظامی مورد قبول نیست.

- کودکان ما شایسته زندگی بهتر و رژیم بهتری هستند.

- 5 کشته و 836 مجروح در درگیری های میدان تحریر. بسیاری از مجروحان با سنگ و چوب زخمی شده اند.

- تا کنون کشته شدن 376 نفر مورد تایید قرار گرفته است

کد مطلب 1244827

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