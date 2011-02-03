مشارکت انگلیس و آمریکا در سرکوب مردم / پیشنهاد رشوه به جوانان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین مهم این اخبار که از سوی شهروندان به شبکه های اجتماعی ارسال می شود عبارتند از :
- محبوبیت مبارک در بین اوباش و اراذل مصر افزایش پیدا کرده است.
- مسلمانان در پاسخ به بیانیه مسیحیان که اعلام کرده بودند روز جمعه هنگام نماز از آنها در برابر نیروهای دولتی حفاظت خواهند کرد اعلام کردند : آنها نیز از مسیحیان در برابر اوباش و اراذل مبارک در هنگام عبادت حفاظت خواهند کرد.
- یک شهروند مصری: پلیس به من پول پیشنهاد داد تا به تظاهرات طرفداران مبارک بپیوندم.
- یک شاهد عینی: معترضان خواستار محاکمه مبارک شدند.
- معترضان یک افسر پلیس امنیت مصر را که قصد خودکشی داشت از این اقدام بازداشتند.
- مصری ها را که در میدان التحریر در حال مرگ هستند نجات دهید.
- "اندرسون کوپر" خبرنگار سی ان ان در مصر مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفت.
- تظاهرات دلیرانه زنان مصری در قاهره
- کمک شرکتهای انگلیسی و آمریکایی به حکومت مبارک برای سرکوب ملت.
- یک زن مسن در مصر با ارسال نوار صوتی خود به توییتر می گوید: نمی توانم خیابانها را ببینم فرشی از مردم در آن پهن شده است.
- یک شهروند مصری: انقلاب اسلامی ایران الگوی ما در قیام شده است.
- خشونتها در مصر در صفحات نخست روزنامه های این کشور
- آنها[نیروهای دولتی] آماده سوزاندن موزه ها و میراث مصر هستند تا ما را متهم به از بین بردن این میراث کنند.
- ارتش ممکن است فردی را به جای مبارک برگزیند، اما آنها به هیچ وجه موافق حاکمیت شهروندان نیستند.گزینش نظامی مورد قبول نیست.
- کودکان ما شایسته زندگی بهتر و رژیم بهتری هستند.
- 5 کشته و 836 مجروح در درگیری های میدان تحریر. بسیاری از مجروحان با سنگ و چوب زخمی شده اند.
- تا کنون کشته شدن 376 نفر مورد تایید قرار گرفته است
نظر شما