مشارکت انگلیس و آمریکا در سرکوب مردم / پیشنهاد رشوه به جوانان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین مهم این اخبار که از سوی شهروندان به شبکه های اجتماعی ارسال می شود عبارتند از :

- محبوبیت مبارک در بین اوباش و اراذل مصر افزایش پیدا کرده است.

- مسلمانان در پاسخ به بیانیه مسیحیان که اعلام کرده بودند روز جمعه هنگام نماز از آنها در برابر نیروهای دولتی حفاظت خواهند کرد اعلام کردند : آنها نیز از مسیحیان در برابر اوباش و اراذل مبارک در هنگام عبادت حفاظت خواهند کرد.

- یک شهروند مصری: پلیس به من پول پیشنهاد داد تا به تظاهرات طرفداران مبارک بپیوندم.

- یک شاهد عینی: معترضان خواستار محاکمه مبارک شدند.

- معترضان یک افسر پلیس امنیت مصر را که قصد خودکشی داشت از این اقدام بازداشتند.

- مصری ها را که در میدان التحریر در حال مرگ هستند نجات دهید.

- "اندرسون کوپر" خبرنگار سی ان ان در مصر مورد حمله نیروهای دولتی قرار گرفت.

- تظاهرات دلیرانه زنان مصری در قاهره

- کمک شرکتهای انگلیسی و آمریکایی به حکومت مبارک برای سرکوب ملت.

- یک زن مسن در مصر با ارسال نوار صوتی خود به توییتر می گوید: نمی توانم خیابانها را ببینم فرشی از مردم در آن پهن شده است.

- یک شهروند مصری: انقلاب اسلامی ایران الگوی ما در قیام شده است.

- خشونتها در مصر در صفحات نخست روزنامه های این کشور

- آنها[نیروهای دولتی] آماده سوزاندن موزه ها و میراث مصر هستند تا ما را متهم به از بین بردن این میراث کنند.

- ارتش ممکن است فردی را به جای مبارک برگزیند، اما آنها به هیچ وجه موافق حاکمیت شهروندان نیستند.گزینش نظامی مورد قبول نیست.

- کودکان ما شایسته زندگی بهتر و رژیم بهتری هستند.

- 5 کشته و 836 مجروح در درگیری های میدان تحریر. بسیاری از مجروحان با سنگ و چوب زخمی شده اند.

- تا کنون کشته شدن 376 نفر مورد تایید قرار گرفته است