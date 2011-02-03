به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسفندیاری مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی و جشنواره فیلم فجر، گفت: چهاردهمین بازار بین‌المللی فیلم ایران از 16 بهمن ماه همزمان با اولین روز بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در برج میلاد آغاز خواهد شد.

وی با بیان این که برخی از کمپانی‌ها یک غرفه مشترک دارند افزود: از آنجا که برخی از کمپانی‌های شرکت کننده در بازار فیلم دارای یک غرفه مشترک هستند تعداد آنها از غرفه‌ها مهم‌تر است که البته از این تعداد 60 شرکت، خارجی و 40 شرکت دیگر ایرانی هستند.

اسفندیاری به نام کشورهایی که در این دوره از بازار بین‌المللی فیلم ایران شرکت دارند اشاره کرد و گفت: الجزایر ، بحرین، بوسنی و هرزگوین، چین، فرانسه، آلمان، هند، عراق، ایتالیا، اردن، کویت، لبنان، موناکو، هلند، عمان، پاکستان، قطر،‌ سوریه، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی، آمریکا، انگلستان و ایران کشورهایی هستند که کمپانی‌های فیلم آنها در جشنواره حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین فیچر آیکان، گرند انجل، سیستم تی‌وی از فرانسه، مدیاست دیستری بیوشن از ایتالیا، دویچه‌وله از آلمان، آفدسنس از هلند و ... از جمله شرکت‌هایی هستند که از سراسر جهان به بازار بین‌المللی فیلم ایران رسیده‌‌اند.

اسفندیاری درباره استقبال از چهاردهمین بازار بین‌المللی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی در جشنواره بیست و نهم اظهار داشت: استقبال بسیار بالا بوده است چرا که تعداد بسیاری از کمپانی‌های کشورهایی مانند ترکیه، لبنان، عراق و انگلستان در لیست انتظار برای ورود به بازار فیلم قرار دارند و متاسفانه ما با کمبود جا روبه‌رو هستیم.

مدیر بخش بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: تعداد 300 نفر شرکت‌کننده از شرکت‌های فیلم ایرانی و خارجی در چهاردهمین بازار فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ایران حضور خواهند داشت.