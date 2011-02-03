نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اردبیل برگزار شد، استاندار اردبیل طی سخنانی برگزاری نمایشگاه کتاب اردبیل را در راستای سیاست فرهنگی دولت و با هدف توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد.

سیدحسین صابری با اشاره به برپایی موفق نمایشگاه کتاب و با استقبال از پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت دو بار در سال اظهار داشت: امیدواریم این مهم با تلاش مسئولان استانی و کشوری محقق شود.

نایب رئیس شورای فرهنگی استان از متولیان برگزاری این نمایشگاه خواست علاوه بر نظرسنجی، از تجربیات بازدید‌کنندگان نمایشگاه بهره‌ گیرند تا در سالهای آینده نمایشگاه کتاب با متد متفاوت‌تر و تاثیر گذارتر برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و فرا رسیدن ایام دهه فجر اضافه کرد: انقلاب ایران به عنوان یک نهضت فراگیر در سه دهه گذشته روح خفته آزادی و استقلال‌طلبی بسیاری از ملتها را زنده و احیا کرده است.

صابری با بیان اینکه کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان امروز با الهام از انقلاب اسلامی تمایل به استقلال عدالت و آزادی دارند، افزود: ریشه تمام مبارزات ملتهای منطقه بویژه در کشورهای تونس، مصر، اردن و لبنان برگرفته از انقلاب اسلامی است.

وی علت این الگو‌گیری را شاخصه‌های انقلاب اسلامی بویژه در تبعیت از ولایت فقیه عنوان کرد و یاد آور شد: رمز موفقیت ما در حال حاضر و آینده زمان‌شناسی، موقعیت‌شناسی و کسب فضیلت و همچنین اقدام به موقع است.

استاندار اردبیل الگوی انقلاب اسلامی را الگوی شهادت‌طلبی و عدالت‌ورزی دانست و اضافه کرد: مردم ما در تمام صحنه‌ها به خصوص در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نهایت حضور و آگاهی و بصیرت خود را نشان دادند بطوریکه این قانون امروز به صورت دقیق و اساسی اجرا می‌شود.‌

وی اجرای این قانون را بدون حضور مردم میسر ندانست و ابراز داشت: کسی باور نمی‌کرد که با جوسازیهای دشمنان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با این شکل برجسته و چشمگیر اجرا شود و امیدواریم گامهای بعدی نیز محکم و قوی برداشته شود تا مبادا دستاورد‌ها و الگودهیهای ما دچار خدشه و خلل شود.

صابری با بیان اینکه تحولات انقلاب اسلامی برگرفته از آرزوی ملت ایران در رسیدن به جامعه آرمانی اسلامی است، تصریح کرد: پس ‌لرزه‌های زلزله انقلاب اسلامی را در کشورهای دنیا شاهد هستیم که این برای همه ما خوشایند است.

برگزاری سالانه دو نمایشگاه کتاب در اردبیل

مدیر کل ارشاداسلامی استان اردبیل نیز در آیین اختتامیه این نمایشگاه اظهار داشت: : اردبیل آماده است تا هر شش ماه یک بار میزبان این نمایشگاه باشد تا به صورت مستمر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی که از ابزارهای توسعه فرهنگی است، رونقی مضاعف پیدا کند.

منصور شرفی با اشاره به علاقه و انگیزه مردم استان اردبیل در گرایش به کتاب و کتابخوانی افزود: استقبال خوب مردم از هفتمین نمایشگاه کتاب اردبیل نشان داد که باید حمایت جدی‌تر از ناشران و پدیدآورندگان آثار مختلف در حوزه کتاب داشته باشیم.



وی با اشاره به امضا تفاهمنامه همکاری بین ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش برای توسعه کتاب خانه های مدارس متذکر شد: از احداث کتابخانه در مدارس ابتدایی به عنوان یک ابتکار نوین حمایت و استقبال می‌کنیم و قسمتی از هزینه‌های اجرای این برنامه را متقبل می‌شویم.

نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی در اردبیل برگزار می شود

رئیس ستادبرگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب اردبیل به برخی برنامه‌های جانبی نمایشگاه کتاب اردبیل اشاره کرد و ابراز داشت: برنامه "قرآن بخوان، جایزه بگیر" و ایستگاه‌های نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان، خوشنویسی، کارگاه های عکاسی و... از جمله این برنامه بود.



وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه هشتم کتاب اردبیل طی 28 شهریور تا 4 مهر ماه سال آینده، از برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی در سال 90 خبر داد.



در پایان این مراسم عسگرشاهی و حسن فتحی از شاعران و مداحان نام آشنای استان به اجرای ویژه برنامه ای به مناسبت 28 صفر سالروز رحلت پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن (ع) پرداختند.



هفتمین نمایشگاه کتاب اردبیل با حضور بیش از 241 ناشر کشوری و 9 ناشر استانی و 25 هزار عنوان کتاب در قالب بالغ بر 250 هزار جلد طی هفتم تا سیزدهم بهمن ماه جاری در اردبیل برگزار شد.

