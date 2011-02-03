قرعه سوء تفاهم این بار به نام بایرامی/ درخواست یک شاعر از وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماه گذشته حرف و حدیثهای زیادی پیرامون وضعیت انتشار رمان "مردگان باغ سبز" محمد رضا بایرامی مطرح شده بود و حالا محمد حمزهزاده مدیر انتشارات سوره مهر (ناشر این کتاب) لغو مجوز آن را تکذیب کرده است.
ماجرای "مردگان باغ سبز" یک سوء تفاهم بود
حمزهزاده با اعلام اینکه "به دلیل همزمانی انتشار کتاب با مسائل سال 88 برخی مقایسهها با مفاهیم این کتاب انجام میگرفت که سوءتفاهمهایی را ایجاد کرده بود" وعده داد که این رمان به زودی و البته "با اعمال برخی اصلاحات" منتشر شود.
او که درنشست خبری تشریح عملکرد حوزه هنری در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی سخن میگفت،همچنین از تلاش برای ساخت فیلم و سریال با اقتباس ازکتابهای انتشارات سوره مهر ازجمله "دا"، "خاطرات عزت شاهی"، "احمد احمد" و کتابهای زندگی سرداران دفاع مقدس خبر داد.
قصه تکراری کتاب سال
معتبرترین جایزه ملی کشور در حوزه کتاب به روزهای پایانی خود و در واقع مراسم اختتامیه نزدیک میشود.
آنطور که مجید حمیدزاده دبیر علمی بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران میگوید داوری آثار این دوره به پایان رسیده است.به گفته او نتایج نهایی سهشنبه هفته جاری (19 بهمن) و برای آخرین بار توسط هیئت علمی جایزه ارزیابی و به برگزارکنندگان مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.
نکته قابل توجه و البته تکراری برای اهالی ادبیات در این دوره از جایزه کتاب سال، فقدان اثر برگزیده در گروههای مختلف این بخش (ادبیات) اعم از شعر، مجموعه داستان کوتاه و داستان بلند است که البته در سالهای اخیر روال طبیعی جایزه بوده است.
انتقاد شدید نوبلیست ترک از بیتوجهی به نویسندگان غیرانگلیسیزبان
این هفته اورهان پاموک نویسنده ترکیهای و برنده جایزه ادبی نوبل سال 2007 به انتقاد از بیتوجهی به نویسندگان غیرانگلیسی زبان برخاست.
پاموک از اینکه نویسندگانی که نوشتههایشان به زبانی غیر از انگلیسی نوشته میشوند و در جهان ادبیات مورد بیمهری قرار میگیرند، به شدت انتقاد کرد.
به اعتقاد این نوبلیست و صاحب آثاری مانند اسم من قرمز، برف و موزه معصومیت، بخش مهمی از تجربههای انسانی به دلیل اینکه به زبان انگلیسی نوشته نمیشوند، مورد بیتوجهی قرار میگیرند.
پاموک همچنین در واکنش به نقدهای محافل ادبی انگلیسی و آمریکایی به آثارش، گفت که آنها، وی و آثارش را بیشتر از منظر ملیتش مورد بررسی قرار میدهند.
وی که در جشنواره ادبی جیپور هند سخن میگفت، از اینکه "دنیای غرب همه فرهنگ ادبی را زیر سلطه خود درآورده است" ابزار تاسف کرد.
کتابی حاوی تصاویر و بیانات امام خمینی (ره) ثبت ملی شد
یکی دیگر از اخبار مهم این هفته ثبت 5 اثر جدید در کمیته ملی حافظه جهانی بود. آنطور که معصومه سادات میرپوریان دبیر کمیته ملی حافظه جهانی گفته، در میان این آثار، کتابی مشتمل بر مجموعه تصاویر و بیانات حضرت امام خمینی (ره) هم به چشم میخورد.
نسخه بیاض تاجالدین احمد وزیر، کتابی شامل عکسهای تاریخی وحاوی تصاویری از پیشگامان عکاسی درایران، اثری مشتمل بر نقشههای تاریخی ایران و نسخه وندیداد دیگر آثار ثبت شده در کمیته ملی حافظه جهانیاند.
بازگشایی منزل شاعر در انتظار تصمیم دادگاه
خبر دیگری که در این هفته توجه اهالی ادبیات را به خود جلب کرد، ارسال حکم دادگاه بدوی پرونده مربوط به منزل طاهره صفارزاده شاعر و قرآن پژوه به دادگاه تجدید نظر بود.
دادگاه بدوی چندی پیش حکم به واگذاری خانه صفارزاده به اوقاف داد اما آنگونه که غلامعلی فروغی رئیس بنیاد بیداری گفته است این حکم در مرحله تجدید نظر است.
وی همچنین آنچه را که "دخالتهای نابجای برادر صفارزاده در بحثهای مربوط به ارثیه این شاعر" خواند، از دلایل صدور چنین حکمی در دادگاه بدوی دانست وابراز امیدواری کرد با تجدید نظردراین حکم، خانه و دیگر اموال طاهره صفارزاده برای نیل به نیات قرآنی که این شاعر و قرانپژوه به آنها وصیت کرده بود، واگذار شود.
درخواست سیدعلی صالحی از وزیر بهداشت
در هفتهای که گذشت بار دیگر حال سیدعلی صالحی شاعر "ریرا" اهالی شعر را نگران کرد. صالحی که 25 دیماه امسال برای بار سوم دچار حمله قلبی شده بود دو روز بعد (27 دیماه) و به دلیل عدم رسیدگی کامل در بیمارستان در تهران باز هم دچار سکته قلبی شد که این بار حمله از نوع MI و مرگبارتر از دفعات قبل بود.
خوشبختانه این شاعر در 12 بهمن از بیمارستانی که پس از سکته اخیر به آنجا منتقل شده بود، مرخص شد اما گلایههای او از بیمارستان دیگری که چند روز قبل از این سکته، در آنجا بستری بود، توجهات را معطوف به خود کرد.
صالحی گفت: "مسئولان بیمارستان ... با اینکه 11 میلیون تومان از من پول گرفتند، نتوانستند از خونریزی جلوگیری کنند و من را با یک کیسه خود و سوندِ آویزان راهی خانه کردند. 24 ساعت بعد، دو رگی که آنها نتوانسته بودند جلوی خونریزیشان را بگیرند از لخته خون پُر و باعث MI (سکته موسوم به مرگ) شد".
این شاعر از اِهمال تیم پزشکی معالج خود در این بیمارستان خصوصی شدیداً انتقاد کرد و افزود: از ساعت 11 که خونریزی من شروع شد، چهارساعت هیچ پزشکی بالای سر من نیامد، پزشک قلب دنبال پزشک اورولوژی میگشت و هر بخش با بخش دیگر مشکل داشت. میشنیدم که مسئولان بخش من از مسئولان یک بخش دیگر تقاضای خون میکردند و آنها میگفتند چون شما هفته قبل فلان کار را برای ما انجام ندادهاید ما هم الان به شما خون نمیدهیم!".
وی در پایان از وزیر بهداشت خواست به وضعیت چنین مراکزی رسیدگی کند و برخورد قضایی صورت دهد تا بیش از این با جان انسانها بازی نشود.
توضیح اینکه نام بیمارستان مورد انتقاد این شاعر، نزد خبرگزاری مهر محفوظ است و در صورت پاسخگویی مسئولان این بیمارستان، خبرگزاری مهر آماده انتشار نام این بیمارستان و تیم پزشکی مذکور هم هست.
ناآرامیهای سراسری در مصر و لغو نمایشگاه کتاب قاهره
خبر ادبی مهم دیگر در هفته گذشته که البته متاثر از اخبار و وقایع سیاسی بود، مربوط به لغو چهل و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب قاهره میشد.
مسئولان این نمایشگاه اعلام کردند به دلیل ناآرامیهای شدید مصر، این نمایشگاه در زمان مقرر خود برگزار نمیشود و تا زمانی که اوضاع به همین منوال باشد نمایشگاه هم به تعویق میافتد.
نمایشگاه بینالمللی کتاب قاهره معتبرترین نمایشگاه کتاب درمصر است که هرساله با حضورتعداد زیادی ازناشران کشورهای مختلف برگزار میشود و قرار بود چهل و سومین دورهاش از 29 ژانویه تا 8 فوریه (9 تا 19 بهمن) در شهرک نصر در حومه قاهره و با حضور632 ناشر از 29 کشور برگزار و بیش از 3 میلیون کتاب 215 ناشر عرب، 32 ناشر غیرعرب و 385 ناشر مصری در آن عرضه شود.
فیپای کتاب فعلاً منتفی است
یکی دیگر از اتفاقات تاثیرگذار در حوزه ادبیات، منتفی شدن موقتی صدور فیپای کتاب بود و این اتفاق تازهترین مورد از مسائل حاشیهای پیرامون سازمانِ بدون رئیس اسناد و کتابخانه ملی است.
درتازهترین اطلاعیهای که در وبگاه این سازمان منتشر شده، آمده است "با توجه به برنامهریزی برای تغییر وتکمیل زیرساخت الکترونیکی در جهت استفاده بیشتر از خدمات غیرحضوری کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از 12 بهمن تا 15 اسفند ماه سالجاری فرآیند صدور فیپا احتمالاً با اشکالات و تأخیراتی مواجه خواهد شد."
این اختلال در شرایطی صورت میگیرد که امیدواری ناشران برای اخذ مجوز نشر کتابهایشان با اخذ فیپای آنها، بیشتر و از نگرانیهایشان نسبت به ماندن طولانی مدت کتاب در وزارت ارشاد کاسته میشد.
مبلغ جدید حق عضویت در کتابخانه ملی
اتفاق جدید دیگر در سازمان عریض و طویل اسناد و کتابخانه ملی، افزایش حق عضویت است؛ در روزهای اخیر یک آگهی در وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی، توجه دانشجویانی را که عموماً به خاطر دسترسی آسانتر به منابع مورد نیاز در تکمیل پایاننامههایشان به این سازمان مراجعه میکنند، به خود جلب کرده است.
در این آگهی از متقاضیان عضویت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی خواسته شده پس از مراجعه به واحد عضویت، مبلغ 100 هزار ریال بابت عضویت یکساله یا مبلغ 170 هزار ریال بابت عضویت دو ساله و یا 240 هزار ریال بابت عضویت سه ساله به حساب شماره (2170409001002) رابط خزانهداری کل، واریز کنند تا بتوانند کارت عضویت و بروشورهای راهنما جهت استفاده از تالارها و منابع کتابخانه ملی را دریافت کنند.
