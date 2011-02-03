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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

بیست و نهمین دوره/

سینما بهمن برای جشنواره فیلم فجر آماده می شود

سینما بهمن برای جشنواره فیلم فجر آماده می شود

مدیر امور سینماهای جشنواره عنوان کرد، پس از آتش سوزی امروز در سینما بهمن کار بازسازی و تعمیر بخش هایی از این سینما آغاز شده و این سینما را برای میزبانی جشنواره آماده می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره در این ارتباط گفت: صبح روز گذشته ساعت 7:40 بخشی از بوفه و بالکن سینما بهمن به دلیل اتصال سیم برق دچار حریق شد که خوشبختانه نگهبان سینما به سرعت متوجه شده و به سازمان  آتش نشانی اطلاع داد. ماموران آتش نشانی سریع خود را به محل رساندند و حریق را اطفاء کردند.

وی ادامه داد: قسمت کوچکی از بالکن دچار حریق شد و یک چهارم از سالن انتظار بالکن سینما و حدود 40 قطعه دیوار آکوستیک سوخته که با هوشیاری نگهبان و سرعت عمل آتش نشانان آسیب جدی به سینما بهمن وارد نشده است. سینما تحت پوشش بیمه بود و منتظر هستیم تا مامور بیمه حادثه را تایید کند و تعمیرات سالن آغاز شود.

فرجی در ادامه به آماده شدن سینما بهمن برای جشنواره فیلم فجر اشاره کرد وگفت: با صحبت‌هایی که با مدیر سینما داشتم پس از تایید حادثه آتش سوزی از سوی  ماموران بیمه از امروز بعدازظهر گروهی مشغول تعمیر سینما خواهند شد و جمعه ساعت 16 ، سینما بهمن آماده خواهد بود.
 
 

کد مطلب 1244835

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