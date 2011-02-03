سینما بهمن برای جشنواره فیلم فجر آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره در این ارتباط گفت: صبح روز گذشته ساعت 7:40 بخشی از بوفه و بالکن سینما بهمن به دلیل اتصال سیم برق دچار حریق شد که خوشبختانه نگهبان سینما به سرعت متوجه شده و به سازمان آتش نشانی اطلاع داد. ماموران آتش نشانی سریع خود را به محل رساندند و حریق را اطفاء کردند.

وی ادامه داد: قسمت کوچکی از بالکن دچار حریق شد و یک چهارم از سالن انتظار بالکن سینما و حدود 40 قطعه دیوار آکوستیک سوخته که با هوشیاری نگهبان و سرعت عمل آتش نشانان آسیب جدی به سینما بهمن وارد نشده است. سینما تحت پوشش بیمه بود و منتظر هستیم تا مامور بیمه حادثه را تایید کند و تعمیرات سالن آغاز شود.

فرجی در ادامه به آماده شدن سینما بهمن برای جشنواره فیلم فجر اشاره کرد وگفت: با صحبت‌هایی که با مدیر سینما داشتم پس از تایید حادثه آتش سوزی از سوی ماموران بیمه از امروز بعدازظهر گروهی مشغول تعمیر سینما خواهند شد و جمعه ساعت 16 ، سینما بهمن آماده خواهد بود.



