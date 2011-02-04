محمدرضا نادری در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی سیستم " ارزش گذاری وب بنیان" در گمرک شهریار گفت: این سیستم در همایش روز جهانی گمرک در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه جاری با حضور وزیر اقتصاد به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران این سیستم را یک بانک اطلاعاتی که اطلاعات کامل کالاهایی که ترخیص می شوند را وارد می کند، عنوان و بیان کرد: اطلاعات این بانک توسط تمام گمرکات اجرایی کشور که به سیستم ارزش گذاری وب بنیان گمرک متصل شده اند، قابل بهره برداری است.

وی از برنامه ای برای تحت پوشش قرار دادن 18 گمرک کشور تا پایان سال به این سیستم خبرداد و افزود: همچنین قرار است تا اوایل سال آینده طرح ارزش گذاری وب بنیان در حدود 30 گمرک کشور اجرایی شده باشد.

نادری اسکن اسناد را یکی از ویژگی های طرح ارزش گذاری وب بنیان گمرک ذکر و بیان کرد: این کار می تواند راهنمای مناسبی برای تشخیص نوع کالا و سوابق استنادی باشد.

وی با اشاره به تصویب کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مجلس و ارسال آن برای رسیدگی به شورای نگهبان گفت: ظاهرا بررسی این کنوانسیون در شورای نگهبان مراحل نهایی خود را طی می کند.

معاون امر گمرکی گمرک ایران افزایش اختیارات گمرک، تسهیل در رویه های گمرکی و تسریع روند ترخیص کالا را از مزیتهای کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو نام برد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب اصلاح قانون گمرکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره و بیان کرد: این مصوبه به اداره کل قوانین و مقررات مجلس ارسال شده است تا پس از جمع بندی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود تا بعد از آن مدت زمان اجرای آزمایشی آن طی شود.