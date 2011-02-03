افشای طرح مبارک ضد تظاهرکنندگان/ الجزیره: شاید ارتش مبارک را کنار بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از مدیر سابق دفتر حسنی مبارک دیکتاتور مصر از طرح هدفمند این رژیم برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به هر قیمت پرده برداشت که نیروهای امنیتی و پلیس مخفی مبارک عاملان اجرای آن هستند و اولین مرحله این طرح روز چهارشنبه با بی رحمی هر چه تمام تر انجام شد و بر اثر آن بیش از هزار نفر از تظاهرکنندگان زخمی و دست کم 5 نفر کشته شدند.



مدیر سابق دفتر دیکتاتور مصر گفته است : مبارک هرگز به حرف هیچ کس گوش نمی کند، او از سال 1998 برای موروثی کردن حکومتش برنامه ریزی کرده است.

از سوی دیگر یک مقام آمریکایی گفته است : یکی از طرفداران مبارک، نیروهای هوادار خود را برای ارعاب تظاهرکنندگان به میدان التحریر گسیل کرده است.



در این حال یک مقام ارشد سابق سازمان اطلاعات نظامی مصر تصریح کرد : در برابر مبارک هیچ مانعی برای اینکه تمام کشور را نابود کند، وجود ندارد.



احتمال مداخله ارتش برای نجات مردم



از سوی دیگر شبکه الجزیره به نقل از منابع خود در مصر گزارش داد : احتمال اینکه ارتش برای نجات کشور و جلوگیری از خونریزی بیشتر، مبارک را سرنگون کند، وجود دارد.



در پی حملات وحشیانه روز و شب گذشته نیروهای امنیتی و پلیس مخفی و اراذل و اوباش اجیر شده رژیم مبارک که صدها نفر از مردم معترض کشته و زخمی شدند، درخواستها از ارتش برای قرار گرفتن در کنار مردم افزایش یافته است.



رئیس انجمن روزنامه نگاران مصر خطاب به فرمانده ارتش مصر گفته است : اکنون دیگر زمان بی طرفی نیست، بلکه زمان قرار گرفتن در کنار مردم است.

گسترش موج اعتراضات علیه رژیم مبارک پس از کشتار مردم در التحریر

در این حال، تظاهرات و اعتراضات علیه رژیم حاکم بر مصر و در حمایت از معترضان در میدان التحریر که هدف حمله نیروهای امنیتی و پلیس مخفی مبارک قرار گرفته اند، تمام استانهای این کشور را فرا گرفته است.



خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد : تظاهرکنندگان در اسکندریه امروز را "پنجشنبه شهدا "و فردا را "جمعه سرنگونی مبارک" نامیده اند.

مردم مصر تاکید می کنند پس از جنایت روز گذشته مزدوران رژیم مبارک علیه مردم در میدان التحریر دیگر نه تنها امکان مسامحه با مبارک وجود ندارد، بلکه همه جنایتکاران باید محاکمه شوند.