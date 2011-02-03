14 متن نمایشی جواز حضور در جشنواره نمایشنامه خوانی طلوع را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پناه نجف زاده صبح پنجشنبه در جمع هنرمندان ارومیه با اشاره به ارسال 32 اثر به دبیرخانه این جشنواره افزود: نمایشنامه‌های تقاطع، سرباز گمشده و فاطمه عنبر به ترتیب به کارگردانی مجید پهلوانیان - علی صابر رضایی و لعیا سید نظری از ارومیه - پدرانه، عروسکها، فقط آسمان می‌داند و محبس به کارکردانی امیر زینالپور، حسین شلیله، مهرناز خوش‌ نویس و هامون پهلوانیان از ارومیه آثاری هستند که به این مرحله راه‌ یافته‌ اند.

وی افزود: همچنین متنهای نمایشی دریا و سارای به کارگردانی شهریار نیریز نقدهی و علی قبچاق از نقده، آشنای غریب - سوگیلی و ریحانه به کارگردانی نادر قیصری، حمید سعادت فر و امیر زینال ‌پور از شهرستانهای سلماس و خوی و نمایشنامه‌های نقشی به رنگ و خاک و مسیح می‌ گرید به کارگردانی محمد عیوبی و کاوه محمدزاده از شهرستانهای بازرگان و بوکان آثاری هستند که در مرحله‌ی پایانی این دوره از جشنواره پذیرفته‌ شده ‌اند.

نجف زاده گفت: در هیمن راستا نمایشنامه‌‌ های شازده کوچولو به کارگردانی کریم علیخواه، خدای کفر به کارگردانی رضا نصرتمند، توله سگ و سوفیای من به کارگردانی الهام حیدریان و آیدین خوشبخت با در نظر گرفتن اصلاحات مشخص شده می ‌توانند در بخش مسابقه حضور پیدا کنند.

دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی طلوع با رویکرد دینی، اجتماعی و طنز نمایشی از هفدهم تا نوزدهم اسفند ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر صفی الدین اورموی حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار می شود.