دو میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی تجهیزات هنرستانی البرز اختصاص یافت

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از آنجا که تجهیزات و امکانات موجود در مراکز فنی- حرفه ای فرسوده بوده؛ بنابراین اولویت برنامه چهارم، معطوف به توسعه مراکز فنی – حرفه ای است.



وی در ادامه یادآور شد: در سفری که رئیس جمهور به این استان داشتند، مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات هنرستانی اختصاص داده شد تا از این طریق بتوانیم شاهد پویایی و شکوفایی بیش از پیش مراکز فنی و حرفه ای استان باشیم.

کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی



حلیمی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی گفت: این امر در اداره کل و وزارتخانه در دست بررسی است.



این مسئول اظهار داشت: افزودن نیرو در این مقطع تحصیلی در صورتی محقق خواهد شد که مجوزهای لازم از وزارتخانه جهت تامین نیروی انسانی در مقطع ابتدایی اخذ شود.



وی بیان کرد: این مسئله در کمیته های ساماندهی نیروی انسانی مناطق در حال بررسی است.