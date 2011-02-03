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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

با سفر دولت؛

دو میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی تجهیزات هنرستانی البرز اختصاص یافت

دو میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی تجهیزات هنرستانی البرز اختصاص یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: در سفری که رئیس جمهور به این استان داشت، مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات هنرستانی اختصاص داده شد تا از این طریق بتوانیم شاهد پویایی و شکوفایی بیش از پیش مراکز فنی و حرفه ای استان باشیم.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار  داشت: از آنجا که تجهیزات و امکانات موجود در مراکز فنی- حرفه ای فرسوده بوده؛ بنابراین اولویت برنامه چهارم، معطوف به توسعه مراکز فنی – حرفه ای است.

وی در ادامه یادآور شد: در سفری که رئیس جمهور به این استان داشتند، مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات هنرستانی اختصاص داده شد تا از این طریق بتوانیم شاهد پویایی و شکوفایی بیش از پیش مراکز فنی و حرفه ای استان باشیم.
 
کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی

حلیمی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی گفت: این امر در اداره کل و وزارتخانه در دست بررسی است.

این مسئول اظهار داشت: افزودن نیرو در این مقطع تحصیلی در صورتی محقق خواهد شد که مجوزهای لازم از وزارتخانه جهت تامین نیروی انسانی در مقطع ابتدایی اخذ شود.

وی بیان کرد: این مسئله در کمیته های ساماندهی نیروی انسانی مناطق در حال بررسی است.
کد مطلب 1244844

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