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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

برغم بارش برف/

جاده هراز و محور دماوند - فیروزکوه مسدود نیست

جاده هراز و محور دماوند - فیروزکوه مسدود نیست

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: برغم بارش برف سنگین در مناطق مختلف شمالشرق استان تهران مسیرهای آزادراه تهران - پردیس، جاده آبعلی و محور دماوند - فیروزکوه باز هستند.

رئیس اداره راه و ترابری رودهن - بومهن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اغلب مناطق شمالشرق استان تهران با بارش برف و کولاک شدید مواجه است.

کامبیز عبدالملکی پیرامون مسیرهای شمالشرق استان تهران خاطرنشان کرد: برغم این بارش برف آزادراه تهران - پردیس و جاده آبعلی تا محدوده بومهن بدون برف گرفتگی سطح آسفالت باز است و رفت و آمد در آن بدون لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ نیز امکان پذیر خواهد بود.
 
این مسئول از عدم انسداد جاده هراز خبر داد و افزود: جاده هزار نیز با وجود برف در سطح آسفالت مسدود نیست اما رفت و آمد در این مسیر بدون تجهیزات ضروری نظیر لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ امکان پذیر نخواهد بود.
 
فرمانده پاسگاه پلیس راه دماوند درباره مسیر دماوند - فیروزکوه گفت: در حال حاضر محور دماوند - فیروزکوه شاهد بارش برفی سنگین است اما عبور از مسیر یاد شده به شرط استفاده الزامی از لاستیک یخ شکن و زنجیرچرخ بلامانع است.
 
عبیدلله هله وندی عبور وسایل سنگین از این مسیر را تا ساعات پایانی روز ممنوع اعلام کرد و افزود: عبور وسایل نقلیه سنگین به استثناء خودروهای دارای مواد فاسد شدنی از جاده دماوند - فیروزکوه تا ساعات پایانی امروز ممنوع است.
 
رئیس اداره راه و ترابری رودهن - بومهن و فرمانده پاسگاه پلیس راه دماوند - فیروزکوه از هموطنانی که قصد عبور از مسیرهای شمالشرق استان تهران را دارند درخواست کردند تا از انجام مسافرتهای غیرضروری به مسیرهای یاد شده خودداری کنند.
کد مطلب 1244849

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