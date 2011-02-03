جاده هراز و محور دماوند - فیروزکوه مسدود نیست

رئیس اداره راه و ترابری رودهن - بومهن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اغلب مناطق شمالشرق استان تهران با بارش برف و کولاک شدید مواجه است.

کامبیز عبدالملکی پیرامون مسیرهای شمالشرق استان تهران خاطرنشان کرد: برغم این بارش برف آزادراه تهران - پردیس و جاده آبعلی تا محدوده بومهن بدون برف گرفتگی سطح آسفالت باز است و رفت و آمد در آن بدون لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ نیز امکان پذیر خواهد بود.

این مسئول از عدم انسداد جاده هراز خبر داد و افزود: جاده هزار نیز با وجود برف در سطح آسفالت مسدود نیست اما رفت و آمد در این مسیر بدون تجهیزات ضروری نظیر لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ امکان پذیر نخواهد بود.

فرمانده پاسگاه پلیس راه دماوند درباره مسیر دماوند - فیروزکوه گفت: در حال حاضر محور دماوند - فیروزکوه شاهد بارش برفی سنگین است اما عبور از مسیر یاد شده به شرط استفاده الزامی از لاستیک یخ شکن و زنجیرچرخ بلامانع است.

عبیدلله هله وندی عبور وسایل سنگین از این مسیر را تا ساعات پایانی روز ممنوع اعلام کرد و افزود: عبور وسایل نقلیه سنگین به استثناء خودروهای دارای مواد فاسد شدنی از جاده دماوند - فیروزکوه تا ساعات پایانی امروز ممنوع است.

رئیس اداره راه و ترابری رودهن - بومهن و فرمانده پاسگاه پلیس راه دماوند - فیروزکوه از هموطنانی که قصد عبور از مسیرهای شمالشرق استان تهران را دارند درخواست کردند تا از انجام مسافرتهای غیرضروری به مسیرهای یاد شده خودداری کنند.