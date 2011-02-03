دفتر نمایندگی حفاظت محیط زیست در شهرستان صحنه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فرشاد فتاحی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به گستردگی شهرستان صحنه وقابلیت های توسعه، کسب مجوزهای لازم زیست محیطی برای سرمایه گذاران و حفاظت از طبیعت این شهرستان، ایجاد و استقرار اداره حفاظت محیط زیست، ضروری است.

وی در ادامه با اعلام آمادگی مجموعه محیط زیست استان برای پیشبرد اهداف توسعه ای و حفاظت محیط زیست در شهرستان صحنه، گفت:با توجه به تعامل و همدلی موجود بین این اداره کل و دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها اکنون فرصت بسیار خوبی برای تشکیل نمایندگی محیط زیست است.

فتاحی افزود: با وجود این تفاهم، دستگاه های اجرایی با شتاب بیشتری خدمات به مردم را انجام می دهند و از طرفی نظارت کافی برای حفاظت از محیط زیست بوجود خواهد آمد که زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با استقرار نمایندگی در شهرستان صحنه، بخشی از مشکلات اداری در خصوص مراجعات مردم، رفع خواهد شد.