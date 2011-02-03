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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

در کرج؛

دستگاههای مجهز به تصفیه هوا در مراکز نگهداری معلولین نصب شد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره بهزیستی استان البرز گفت: در مراکز نگهداری معلولین (توانمندی) دستگاههایی مجهز به تصفیه هوا و هواساز نصب شده است.

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از آنجا که جامعه هدف این سازمان افراد و اقشار آسیب پذیر جامعه من جمله شیرخواران، سالمندان و افراد معلول جامعه را شامل می شود؛ شایان ذکر است که در مراکز نگهداری معلولین (مراکز توانمندی)، این مراکز مجهز به دستگاههای تصفیه هوا و هواساز باشند که این افراد می توانند از هوای پاک و سالم بهره مند شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این دستگاهها به آن جهت تعبیه شده است که کسانی که بیماری واگیردار دارند و از بیرون وارد این مراکز می شوند، بیماری شان به افراد معلول انتقال نیابد.

وی در ادامه افزود: همچنین مهدهای کودک که به نوعی زیرمجموعه این اداره محسوب می شوند باید ضمن مناسب سازی محیط مهدهای کودک، به وجود چنین دستگاههایی مجهز شوند و این امر بدلیل اهمیت موضوع به عنوان یکی از بندهایی که جهت اخذ مجوز، احداث و راه اندازی مهدهای کودک است، اضافه خواهد شد.

این مسئول همچنین از سایر دستگاههای متولی در امر اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در زمان آلودگی هوا خواستار اطلاع رسانی شفاف در راستای سلامت سازی شهر و شهروندان شد و افزود: از آنجا که اداره بهزیستی استان البرز حمایت افراد آسیب پذیر جامعه و شهر را عهده دار است از دستگاهها و متولیان امر خواهشمندیم در جهت اطلاع رسانی در مواقع بحران هوا به شهروندان بالاخص اقشار تحت حمایت این اداره در راستای سلامت سازی شهر و شهروندان اقدامات لازمه را به عمل آورند.
کد مطلب 1244854

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