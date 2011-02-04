کرمان در محاصره 13 گسل فعال/ استان کرمان باز هم شاهد زلزله خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، به موازات وسعت استان کرمان، گسل هایی در این منطقه ایجاد شده است به گونه ای که این استان همچون جزیره ای در میان 13 گسل فعال قرار گرفته است.

این گسلها شامل موارد زیر است:

ردیف نام گسل طول (کیلومتر) 1 نایبند 350 2 لکرکوه 65 3 راور 100 4 بهاباد 70 5 کوهبنان 160 6 تیگور 40 7 پاسو 40 8 بازرگان - 9 شرق سیرچ 60 10 گوک 100 11 شهداد 120 12 باغین- بافق 100 13 بم 10

به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله این استان از سال 66 تا 89 علاوه بر زلزله های کوچک، 6 زلزله بیش از 6 ریشتر را تجربه است.



دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالعات این پژوهشگاه در زمینه فعالیت گسل های استان کرمان، گفت: در این استان از 29 آذر تا 11 بهمن، 75 زلزله با بزرگای بیش از 8/2 رخ داده است و بررسی های ما نشان می دهد که گسلی که منجر به این زلزله ها شده است به احتمال زیاد در راستای شمال شرق- جنوب غرب و حرکت این گسل راستگرد بوده است.



وی با بیان اینکه این زلزله ها مربوط به پهنه گسل "کبورک" است اظهار داشت: در صبح روز 29 آذرماه نیز زلزله ای با بزرگای 3/3 رخ داد و زلزله مهم و اصلی در شامگاه روز 29 آذر با بزرگای 5/6 حادث شد و پس از گذشت 42 روز از زلزله 29 آذر، 133 زلزله با بزرگای بیشتر از 8/2 ریشتر اتفاق افتاده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه از 7 تا 11 بهمن 75 پس لرزه رخ داده، اضافه کرد: پس لرزه روز 7 بهمن با بزرگای گشتاوری 6 بوده است. پس از زلزله 7 بهمن تا کنون (11 بهمن) 3 پس زلزله با بزرگای بیش از 5 ثبت شده است.



وی به ویژگیهای لرزه خیزی این استان اشاره کرد و یادآور شد: این استان منطقه مهمی از نظر لرزه خیزی در جنوب دشت لوت است چرا که از نظر لرزه خیزی دارای گسل های فعال است که با روندهای جنوب شرقی- جنوب غربی در دشت لوت به هم می رسند از این رو این منطقه محل تلاقی روندهای جنوب شرقی- جنوب غربی است.



زارع، کرمان را استان لرزه خیز معرفی کرد و با اشاره به زلزله های اخیر این استان خاطر نشان کرد: استان کرمان با زلزله های متعددی شناخته می شود که از آن جمله می توان به زلزله 21 خرداد سال 1360 در گلبافت با بزرگای 7/6 ریشتر، زلزله 6 مرداد 1360 در سیرچ با بزرگای 1/7 ریشتر، زلزله جنوب گلبافت در اسفند سال 1377، زلزله 5 دی سال 82 بم با بزرگای 5/6 ، زلزله 4 اسفند سال 83 داودیه زرندکرمان با بزرگای 5/6 و زلزله 29 آذر 89 با بزرگای 5/6 ریشتر اشاره کرد.



وی از ادامه این زلزله ها در هفته ها و یا ماه های آینده خبر دارد و اضافه کرد: با توجه به بزرگای زلزله هایی که رخ داده است این انتظار می رود که تا چند ماه آینده انتظار زلزله های بیشتری را دراین منطقه داشته باشیم که بخشی از آن به صورت طبیعی به صورت پس لرزه رخ می دهد.



زارع کانون زلزله های اخیر کرمان را در جنوب دشت لوت ذکر کرد و ادامه داد: به دلیل اینکه این زلزله در دشت لوت بوده، تبدیل به یک آزمایشگاه طبیعی برای محققان شده است که بدون توجه به تلفات منطقه بر روی پدیده های زمین شناختی مطالعات و تحقیقاتی انجام دهیم.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله ارتباط این زلزله ها را با فعالیت های آتشفشانی رد کرد و توضیح داد: منشا این زلزله ها تکنونیکی و زمین شناختی است و ربطی به فعالیت های آتشفشانی و گسل بم ندارد.



وی در عین حال دو زلزله 29 آذر و 7 بهمن را به هم مرتبط دانست و افزود: هر دو زلزله با روند جنوب شرقی- شمال غربی اتفاق افتاده است.



وی با اشاره به مطالعات این پژوهشگاه در پهنه گسل این منطقه به مهر گفت: طبق این مطالعات که در حال حاضر نیز ادامه دارد، توزیع پس لرزه ها نیز به صورت خوشه و روند طبیعی شمالی-جنوبی ثبت شده است که با نا هنجاریهای موجود در پوسته زمین همخوانی دارد.



زارع، عمق زلزله روز 29 آذر را همانند زلزله بم در عمق 16 کیلومتری زمین ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ایستگاه باند پهن برای مونیتورینگ زلزله ها در این منطقه نصب شده است و اطلاعات لرزه ای که از این منطقه به دست آمده است بر اساس داده های این ایستگاه است.