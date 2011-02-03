ناپولی و یوونتوس شکست خوردند/ رم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا چهارشنبه شب با برگزاری هشت بازی پیگیری شد که طی آن سه بازی به نتیجه تساوی انجامید و در دیگر دیدارها تیم‌های کیه وو، لچه، کالیاری، پالرمو و فیورنتینا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

ناپولی که در این هفته می توانست از توقف تیم میلان مقابل لاتزیو استفاده کرده و فاصله خود با صدر جدول را کمتر کند، چهارشنبه شب در زمین کیه وو با نتیجه 2 برصفر تن به شکست داد. برای تیم کیه وو در این بازی داویده موسکاردلی (20) و جنارو ساردو (50) موفق به گلزنی شدند.

دیشب همچنین تیم یوونتوس ششمین شکست خود در فصل جاری را مقابل پالرمو متحمل شد. شاگردان دل نری که هفته به هفته از صدر جدول دورتر می شوند چهارشنبه شب در ورزشگاه "رنزو باربرا" با نتیجه 2 بریک مغلوب پالرمو شدند. برای پالرمو در این بازی خانگی فابریزیو میکولی (7) و جیولیو میگلاشیو (20) گلزنی کردند و تک گل تیم یوونتوس را نیز کلودیو مارکیزیو در دقیقه 36 به ثمر رساند.

تیم رم نیز در ورزشگاه المپیک رم مقابل برشا به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد. در این بازی ابتدا تیم رم با گلزنی مارکو بوریلو در دقیقه 58 از میهمان خود پیش افتاد و با گلی که سیتادین ادر در دقیقه 69 به ثمر رساند کار دو تیم به نتیجه تساوی کشیده شد.

- نتایج دیدارهای چهارشنبه شب مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* کیه‌وو 2 - ناپولی صفر

* پارما صفر - لچه یک

* رم یک - برشا یک

* اودینزه یک - بولونیا یک

* سامپدوریا صفر - کالیاری یک

* پالرمو 2 - یوونتوس یک

* فیورنتینا یک - جنوا صفر

* سسنا یک - کاتانیا یک

جدول رده بندی:

1- میلان 48 امتیاز

2- ناپولی 43 امتیاز

3- لاتزیو 41 امتیاز

4- رم 39 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- اینتر 38 امتیاز (2 بازی کمتر)

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18- سسنا 21 امتیاز

19- برشا 19 امتیاز

20- باری 14 امتیاز (یک بازی کمتر)

هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک مسابقه بین تیم‌های باری و اینتر به پایان می‌رسد.