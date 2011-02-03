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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

بهره برداری از 19 واحد صنعتی در شهرکهای گلستان آغاز شد

بهره برداری از 19 واحد صنعتی در شهرکهای گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: بهره برداری از 19 واحد صنعتی با اشتغال 431 نفر و سرمایه گذاری 254 میلیارد و 590 میلیون ریال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان در ایام فجر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی و تولیدی شهرک صنعتی گرگان 2 افزود: در گرامیداشت  ایام الله دهه مبارک فجر سالجاری، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گلستان، تعداد 19پروژه عمرانی بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها 111 میلیارد و 186 میلیون ریال هزینه شد و عملیات اجرایی 12 پروژه عمرانی با اعتبار 39 میلیارد و 462 میلیون ریال آغاز خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: در شهرک صعتی گرگان 2، تعداد 5 واحد تولیدی با سرمایه گذاری 104 میلیارد و 220 میلیون ریال و اشتغال 267 نفر بهره برداری رسید.
 
پورنبوی افزود: علاوه بر واحدهای تولیدی و صنعتی به بهره برداری رسیده، تعداد 4 پروژه زیربنایی نیز با اعتبار  31 میلیارد و 50 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
 
وی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل احداث پست برق 63 کیلوولت، ساختمان نگهبانی و سردرب ورودی شهرک صنعتی، سیستم ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی شهید هزارجریبی و خط انتقال گاز شهرک صنعتی گرگان 2بوده است.
 
به گفته وی، همچنین عملیات اجرایی دو پروژه عمرانی تکمیل و زیرسازی آسفالت ناحیه صنعتی گوزن فارس و خط انتقال برق شهرک صنعتی گرگان 2 با اعتبار دو میلیارد و 2 میلیون ریال آغاز شد.
 
گلستان 22 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.
کد مطلب 1244861

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