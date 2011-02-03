نقاشی بیگانگان بر مزارع اندونزی/ کشف داغترین سیاره جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاره شناسان با استفاده از اطلاعات تلسکوپ ویلیام هرشل در جزایر قناری داغ ترین سیاره جهان را که دمای آن به 3 هزار و 200 درجه سانتیگراد می رسد کشف کردند.

این سیاره که WASP-33b نام دارد با عنوان HD15082 نیز شناخته می شود. دانشمندان در سال 2006 وجود این سیاره را کشف کرده بودند اما اکنون اطلاعات جدید سیاره شناسان نشان می دهد که ستاره این سیاره یکی از داغ ترین ستاره های میزبان سیاره است و دمای آن به حدود 7 هزار و 160 درجه سانتیگراد می رسد. حداکثر دمای خورشید 5 هزار و 600 درجه است.



یک شبانه روز در قاب عکس

"کریس کوتسیوپلوس"، عکاس نجومی یونانی است که توانست تصویر شگفت انگیز کروی پانورامیک را از یک شبانه روز کامل بر روی زمین به ثبت برساند.

این عکس از دماغه "سوینو" واقع در حدود 63 هزار مایلی (حدود 101 کیلومتری) جنوب غربی آتن در یونان گرفته شده است.

این تصویر کروی پانورامیک در طول 24 ساعت گرفته شده است و در مجموع حاصل ترکیب 35 تصویر از خورشید و 25 تصویر از مناظر است.

سرعت اینترنت در جهان

موسسه آکامای در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اینترنت در سال 2010 پرداخت و نشان داد که کره جنوبی همچنان پرسرعت ترین اینترنت را در سال گذشته در اختیار داشته است. بر اساس این گزارش ایران همچنان در میان کشورهای قرار دارد که سرعت اینترنت آنها کمتر از 1 مگابیت برثانیه است.

برپایه این گزارش، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ و رومانی چهار کشوری هستند که از حداقل 7 مگابیت بر ثانیه تا حداکثر اینترنت 30 مگابیت برثانیه و یا بالاتر را به کاربران خود عرضه می کنند. پس از رومانی، هلند با سرعت 6.3 مگابیت برثانیه، لیتوانی با سرعت 6.0 مگابیت برثانیه، جمهوری چک با سرعت 5.4 مگابیت برثانیه، سوئیس با سرعت 5.3 مگابیت برثانیه و دانمارک با سرعت 5.0 مگابیت برثانیه در رتبه های پنجم تا دهم قرار گرفته اند.



برخورد شهابسنگ با سیاره مشتری

ناسا هفته پیش دو تصویر جدید را از سیاره مشتری منتشر کرد که هر دو در طیف مادون قرمز گرفته شده اند و نقطه برخورد یک شهاب سنگ به اتمسفر فوقانی این سیاره را نشان می دهند.

تصویر سمت چپ در طیف مادون قرمز و توسط تلسکوپ "مائونا کئا" واقع در هاوایی در 20 جولای 2009 گرفته شده است. تصویر سمت راست نیز در طیف مادون قرمز و به فاصله تقریبا یک ماه در 16 آگوست 2009 گرفته شده است. با دقت به گوشه پایین طرف چپ هر دو تصویر می توان دید که در عکس سمت چپ یک نقطه نورانی دیده می شود که در اثر برخورد یک شهاب سنگ به قطر حداقل 300 متر در لایه های فوقاتی اتمسفر ایجاد شده است.

اولین جراحی ترمیم مفصل جهان بر روی یک ببر

"گرل" نام آلمانی اولین ببری است که در جهان به منظور دریافت لگن و مفصل ران مصنوعی تحت عمل جراحی قرار گرفته است. متخصصان دانشگاه لیپزیک اعلام کردند این جراحی سه ساعته به منظور جایگزین کردن مفصل ران این ببر ماده صورت گرفته است. "گِرل" برای یک سال به دلیل نقصی که در مفصل ران پای راستش وجود داشت، آشکارا درد می کشید.



این ببر از خانواده ببرهای مالایان است، خطرناکترین گونه های شناخته شده ببر در جهان که در حال حاضر تنها 500 ببر از این خانواده در جهان باقی مانده است و این دومین دلیلی بود که به خاطر آن "گرل" تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این بیمار وحشی هشت ساله است که با توجه به طول عمر 20 ساله ببرها چندان پیر به شمار نمی رود. طی این جراحی که پنج متخصص در آن حضور داشتند، قلب گرل تا نزدیکی متوقف شدن پیش رفت اما متخصص بیهوشی توانست او را نجات دهد.

نقاشی بیگانگان فضایی بر روی مزارع زمین!

حلقه مرموزی که طی هفته گذشته به صورت ناگهانی بر روی منطقه ای روستایی در اندونزی مشاهده شده است، روزانه ده ها هزار نفر را برای بازدید از این منطقه مرموز به سوی آن راهی می کرد. این طرح شعاعی برابر 34 متر داشته و از اشکال دایره ای و مثلثی تشکیل شده بود و برخی از ساکنان منطقه با بیان اینکه این یک نشانه از "بالا" است به عبادت در این منطقه می پرداختند.



همچنین از آژانس ملی اتمی اندونزی خواسته شده است تا این موضوع و محل وقوع رویداد را مورد بررسی قرار دهد تا از پاک بودن و خالی بودن آن از تشعشعات خطرناک مطمئن شود.

یکی از محبوب ترین نظریه ها درباره این حلقه ها بر پایه تلاش فرازمینی ها برای فرستادن نشانه، اخطار یا اطلاعات به زمین مطرح شده است. این نظریه بسیار شهرت دارد یکی از ساکنان منطقه پس از وقوع این رویداد در اندونزی گفت: این منظره بی نظیر بر روی مزرعه برنج نمی تواند کار دست انسان باشد، این حلقه ها از دیروز بر روی زمین نقش بسته اند و من فکر می کنم این اثری به جامانده از فضاپیمای بیگانگان فضایی است.

عکاسی فضایی با دوربین 45 پوندی

دو دانشجوی دکتری در انگلیس با اختصاص یک بودجه تنها 350 پوندی موفق شدند تصاویری دیدنی از فراز زمین با چشم اندازی از خورشید تهیه کنند. "الکس" و "کریس" دو دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شفیلد برای تهیه این تصاویر یک کیت ساختند و سپس آن را وارد دوربین ویدیویی با وضوح تصویر بالا کردند. این کیت قادر بود تصاویر را از فاصله بیش از 100 هزار پایی در آسمان تهیه کند.



داخل جعبه علاوه بر دوربین یک دستگاه "جی. پی. اس" نیز قرار گرفته بود که موقعیت دوربین را مشخص می کرد. همچنین چند بخاری دستی کوچک نیز گذاشته شده بود. به این ترتیب دوربین می توانست در ارتفاعی که دما به 50- سانتیگراد می رسد بدون یخ زدگی عمل کند. سپس جعبه را داخل یک بالون هلیمی قرار دادند و آن را در اتمسفر به ارتفاع 23 مایلی (بیش از 37 کیلومتری) فرستاند.