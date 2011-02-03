القرضاوی : شرکت در تظاهرات جمعه واجب است / مبارک مردم را قربانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شیخ یوسف القرضاوی در بیانیه ای گفت : حسنی مبارک ملت خود را قربانی می کند. وی با هشدار به مبارک درباره سرانجام ظلم و سرکوب اظهار داشت : کشتار مردم حرام است.

وی در ادامه بیانیه ضمن در خواست از جوانان مصری برای اینکه اعتراضات و تظاهرات خیابانی را ترک نکنند اظهار داشت: کسانی که در درگیری ها کشته شده اند شهید محسوب می شوند و آنهایی که باقی مانده اند نیز سعادتمندند.

قرضاوی همچنین بر ضرورت اتحاد گروه های سیاسی مصر تا زمان پیروزی ملت تاکید کرد.

این عالم مصری با اشاره به اینکه تظاهرات روز جمعه سرنوشت ساز خواهد بود از روزنامه نگاران، پزشکان، ائمه و خطبای نماز جمعه خواست که به یاری جوانان مصر بشتابند و در تظاهرات روز جمعه شرکت کنند.

رئیس اتحادیه جهانی علمای اهل سنت در پایان اظهار داشت : شرکت در تظاهرات سرنوشت ساز روز جمعه واجب شرعی است و هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نیست.