700 مورد بازرسی از آموزشگاه های فنی وحرفه ای کرمانشاه صورت گرفت

آرزو فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: در راستای کیفیت بخشی عملکرد آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و بهره وری مطلوب از سرمایه، نیروی انسانی و امکانات و تحقق اهداف سازمان، از سوی واحد بازرسی و نظارت بر آموزشگاههای آزاد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان به صورت منسجم و مستمر در سه ماهه سوم امسال این بازرسی ها صورت گرفت که از این تعداد 301 مورد نظارت از آموزشگاههای سطح شهر کرمانشاه بعمل آمده است.

وی ضمن تاکید بر انجام بازرسی های دقیق و موشکافانه و برخورد مناسب بازرسین با مدیران آموزشگاهها گفت: نظارت مستمر و دقیق، موجب کاهش چشمگیر تخلفات گذشته و ارتقاء سطح کیفی آموزشها شده است.

مسئول واحد بازرسی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه دریافت شهریه کمتر از حد تعرفه، عدم رعایت مدت زمان دوره آموزشی برابر با استانداردها و عدم حضور مدیر آموزشگاه در ساعات آموزش را از عمده موارد تخلف آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در بازرسی های به عمل آمده برشمرد.