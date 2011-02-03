مشارکت فعال بانوان ثمره انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، خسرو مزروعی صبح پنجشنبه در همایش بانوان انقلاب- تحکیم و تقریب مذاهب اسلامی در شهرستان ترکمن، زنان و دختران را جزو سرمایه های این انقلاب دانست.

وی با اشاره به ثمرات انقلاب در نجات زنان از یوغ ستمگری و برخورداری زنان مسلمان بعد از انقلاب از تمام امکانات اظهار داشت: حضور حاضرین در این مراسم حداقل دلیل و گواه بر اثبات این ادعاست و همه این برکات به دلیل اراده خداوند، رهبری انقلاب و خواست خود زنان کشور عزیزمان است که به آنچه خداوند مقرر کرده دست بیابند.

در ادامه رئیس اداره تبلیغات اسلامی ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین گفت : یکی از برکات انقلاب اسلامی تحکیم وحدت و ایجاد انسجام در جامعه اسلامی است و امروز همه اقوام و مذاهب پشت سر یک امام و با یک هدف این مسیر را طی کرده و روز به روز این انسجام و همدلی بیشتر می شود.

حجت الاسلام محمودی افزود: جهت تداوم و استمرار انقلاب اسلامی نیاز به همدلی است همچنانکه در پیروزی انقلاب نیاز به وحدت داشتیم و بوجود آورنده آن امام راحل بود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی از دیگر برکات انقلاب اسلامی وجود نعمت آزادی را عنوان کرد که ملت ایران بر اثر نفوذ استعمارگران همه آزادی و عزتش را از دست داده بود و در سایه این انقلاب آن را بدست آورد و بر سرنوشت خویش مسلط شد.

وی با استناد به آیه 20 سوره مائده وجود رهبری آگاه و فقیه را از دیگر نعمات پیروزی انقلاب اسلامی دانست که تبعیت از او بر همگان واجب است.

لازم بذکر است در این مراسم برنامه های متنوعی از قبیل اجرای نمایش، تواشیح، اجرای سرود و اهدای جوائز به 32 نفر به برکت سی و دومین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی صورت گرفت.