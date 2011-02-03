مشهد امروز هم یک ایران اندوه و عزا را میزبانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ماه صفر یادآور ضایعه بزرگ و مصیبت عظیم رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت فرزند گرامی ایشان امام حسن مجتبی(ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع) است.

دیروز زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی عزادار رحلت رسول گرامی اسلام و فرزندش امام مجتبی بودند، تمام خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی مملو از مردمی بود که بر سر و سینه زدند و در عزای خاتم پیامبران گریستند ، امروز نیز دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی خود را برای برگزاری هر چه با شکوهتر سالروز شهادت امام رضا (ع) آماده می کنند، عزاداری عاشقان امام رضا از امروز پنج شنبه آغاز و فردا جمعه به اوج خود می رسد .

همایش بزرگ در شهادت عالم آل محمد

از قبل از ظهر پنج شنبه عزاداری با شکوه صد هزار تن از شیعیان دلسوخته در صحن جامع رضوی و با شرکت سه هزار هیئت از سراسر کشور آغاز شده که طی آن پس از عزاداری عالم آل محمد(ص) نماز جماعت اقامه خواهد شد، این مراسم برای اولین بار و به منظور وحدت و همدلی تمام اقوام ایرانی و هیئت های عزاداری از سراسر میهن اسلامی در حال برگزاری است.

زائران پیاده در راه مشهد الرضا

حجت الاسلام سید جلال حسینی دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: برنامه های دهه آخر ماه صفر باید در مخاطبین بصیرت و بینش عمیق ایجاد کند.

وی خاطر نشان کرد: مجموعه آستان قدس رضوی بر خود فرض می داند ابعاد شخصیتی حضرت رضا (ع) را از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی برای دنیا معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه امروز ظهر سه هزار هیئت مذهبی در مراسم ویژه آخر صفر وارد حرم مطهر می شوند، افزود: پنج هزار کارت دعوت برای این هیئت ها در نظر گرفته شده و یکصد هزار بسته فرهنگی متبرک توسط اداره تبلیغات و ارتباطات اسلامی مهیا شده است تا به اعضای دلسوخته این هیات ها اهدا شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت : برای عزاداران دهه آخر صفر 40 برنامه در هشت قالب پیش بینی شده است، این برنامه ها شامل مراسم و محافل قرآنی، همایش و نشست های آموزشی، برنامه های رسانه ای، تولیدی و مسابقات فرهنگی است.

عزاداری هیئتهای مذهبی در مشهد

وی تصریح کرد : برنامه های امسال با توجه به نیاز مخاطبان به صورت کاربردی و متناسب روز طراحی شده است.

وی خاطر نشان کرد: امسال برنامه های ویژه ای برای زائران غیر ایرانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این برنامه ها برای زئران اردو زبان، عرب زبان، و آذری زبان در روزهای آخر صفر در رواقهای دارالرحمه - صحن غدیر و مقبره شیخ حر عاملی برگزار می شود.

وی با اشاره به این که اهل بیت عصمت و طهارت جهالت را مقابل عقل می دانند، افزود : ما می کوشیم برنامه های آستان مقدس امام رضا (ع) به دور از از هر گونه خرافه پرستی و جهالت و نادانی باشد.

دبیر شورای فرهنگی آستان قدس افزود: در ایام دهه آخر صفر، برگه های مسابقات فرهنگی کبوترانه، مخصوص کودکان با شمارگان 60 هزار نسخه و مخصوص بزرگسالان 80 هزار نسخه ویژه شهادت حضرت رضا (ع) توزیع می شود.

شهادت امام رضا (ع) تلخترین داستان خراسان

یکی از تلخ ترین وقایع تاریخی که مشهدی ها همواره عزادار آن هستند، شهادت مظلومانه امام غریب حضرت رضا (ع) است.

عزاداری هیئتهای مذهبی مشهد

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با تشریح شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امام رضا (ع) می گوید: فراخوانی امام از سوی مامون، تدبیری حضمانه و شیطانی بود. اما امام از مسیر عبور به خصوص نیشابور برای معرفی اسلام ناب محمدی و امامت خودشان بهره بردند.

حجت الاسلام اختری با بیان این که 16 هزار کاتب قلمدان به دست، در نیشابور حدیث سلسله الذهب امام را مکتوب کردند، می گوید: این حدیث شالوده اعتقاد اسلام و بیان توحید، نبوت، ولایت و امامت است.

علیرضا وحیدی کارشناس تاریخ نیز می گوید: این روزهای غم و اندوه، سبب مروری دوباره بر تاریخ زندگانی آن بزرگواران و تلاش ایشان شهامت ها و فداکاری های آنان است.

وی می افزاید: ماه صفر پر از شور و عشق و اخلاص و فداکاری است و تاریخ نشان داده است بسیاری از توطئه های دشمنان اسلام، به برکت شوری که در جلسات و دسته جات سوگواری آن بزرگواران در این ماه، ایجاد شده، درهم شکسته و خنثی گردیده است و همه اینها موهبت بزرگی است و باید همیشه از آن پاسداری کرد.

میهمانی زائران

علاوه بر مجاوران مهمان نواز، آستان قدس رضوی و ادارات و نهادهایی که هر کدام به نحوی در دهه آخر صفر از زایران و هیئت های مذهبی پذیرایی می کنند، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی هم از پذیرایی 5 هزار نفر توسط این نهاد خبر می دهد.

حجت الاسلام گنابادی نژاد به خبرنگار مهر گفت: میزبانی و پذیرایی از کاروان های پیاده در امام زاده هایی که در مسیر جاده های اصلی و ورودی شهر مقدس مشهد قرار دارند، اجرای نمایشنامه ی جوشن و عزاداری در مجتمع آیه ها با ظرفیت 5 هزار نفر از برنامه های ماست.

وی افزود: ما با برنامه های تلاوت قرآن توسط قاریان کشوری و بین المللی، مداحی و اجرای نمایش های آیینی به استقبال زایران رفته ایم. این در حالی است که 25 هزار خادم حرم مطهر مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.

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گزارش: عزت خیابانی