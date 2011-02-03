بارشها در لرستان به 154 میلیمتر رسید / کاهش 38 درصدی بارندگی

نورالدین سپهوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به بارش برف و باران طی 48 ساعت گذشته در لرستان، اظهار داشت: مطابق آخرین آمار در مرکز لرستان 10.4 میلی متر بارندگی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در طول 24 ساعت گذشته در بروجرد 13.9 میلی متر، در ازنا 8.8 میلی متر، در الیگورز 4.1 میلی متر، در الشتر 8.3 میلی متر، در شهرستان چگنی 4.6 میلی متر، در دورود 3.2 میلی متر، در نورآباد 15.5 میلی متر، در پلدختر 5.3 و در کوهدشت 9.9 میلی متر بارندگی ثبت شده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: میانگین بارش ها در طول 24 ساعت گذشته در استان لرستان 8.9 میلی متر بوده است.

سپهوند با تشریح وضعیت بارش ها در استان در طول سالجاری، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 154.6 میلی متر بارندگی در لرستان ثبت شده است که همچنان این آمار در مقایسه با سال زراعی گذشته 38 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین میزان بارش ها در استان لرستان طی سال زراعی جاری در مقایسه با میانگین بلندمدت 36 درصد کاهش داشته است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان همچنین با اشاره به بارش پراکنده برف و باران در مناطق مختلف استان در حال حاضر، یادآور شد: به مرور از شدت بارش ها در استان لرستان طی 24 ساعت آینده کاسته خواهد شد.

بنابر این گزارش همه شهرستانهای استان لرستان در طول 24 ساعت گذشته شاهد بارش برف و باران بوده اند که این امر خوشحالی مردم و کشاورزان را به همراه داشته است.