480 میلیارد ریال اعتبار به نهبندان اختصاص یافت

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند، حسین شرافتی صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهارداشت: از اعتبارات فوق 14 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل طرح توسعه و مابقی از اعتبارات ملی، خشکسالی، تملک دارایی به شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 75 درصد اعتبارات شههرستان نهبندان اختصاص یافته است، افزود: مدیران بایستی برای جذب به موقع و عدم برگشت اعتبارات همت مضاعف داشته باشند.

وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) بیان داشت: انقلاب ما انفجار نور بود و با پشتیبانی مردم از نظام، دشمنان قادر نیستند هیچ گزندی به انقلاب وارد نمایند.

فرماندار نهبندان گفت: به مناسبت دهه فجر امسال، 89 پروژه در شهرستان نهبندان افتتاح و کلنگ ‌زنی می ‌شود.

شرافتی بیان داشت: این پروژه‌ها در بخش‌های کشاورزی، دامداری، مرغداری، صنایع، آبخیزداری، آموزشی، میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگی، مسکن، آب فاضلاب شهری و روستایی، بهداشت و درمان، راهسازی، برق‌رسانی، مذهبی، فرهنگی و خدمات شهری تعریف و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری هشت ساختمان دهیاری در سطح روستاهای بخش مرکزی به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: اعتبارات هزینه شده برای پروژه‌های دهه فجر امسال در حدود 30 درصد نسبت به پروژه‌های دهه فجر سال گذشته افزایش یافته است.

وی در ادامه از ششمین سفر استاندار خراسان جنوبی در دهه فجر سال جاری به شهرستان نهبندان برای افتتاح و کلنگ ‌زنی طرح‌های مختلف خبر داد و افزود: کلنگ ‌زنی باند دوم محور نهبندان به بیرجند و کارخانه شیر نهبندان، افتتاح آبیاری تحت فشار، پاسگاه انتظامی دهسلم، فاز نخست پایانه حمل و نقل، پایانه مسافربری و محور حیدرآباد به نصرت‌آباد به طول 32 کیلومتر در سفر استاندار محقق می ‌شود.

شرافتی راه اندازی صندوق مهر امام رضا(ع) را از اقدامات مهم دولت عنوان کرد و گفت: از سال 83 تا 88 کل پرونده های پرداختی 336 پرونده بوده که در سال 89 از رشد 300 درصدی برخوردار و تعداد پرونده های پرداختی به 354 فقره رسید.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اولویت کاری در سال 89 بر مبنی اشتغال گفت: در 10 ماه ابتدای سال 88 حدود یک هزار و 641 فقره تسهیلات اشتغال زایی معادل 120 میلیارد ریال و در سال 89 در این مدت دو هزار و 145 فقره تسهیلات اشتغال زایی معادل 182 میلیارد ریال پرداخت شده است .

محمد علیمردانی افزود: در 10 ماه نخست سال 88 ، 479 فقره یارانه بنگاه های اقتصادی و زود بازده معادل 9 میلیارد ریال و در سال 89، 769 فقره معادل هفت میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی نظارت بر طرح ها را مهم ترین اقدام این صندوق دانست و ادامه داد : برای سال آینده از وجوه مردمی جمع آوری شده به صورت قرض الحسنه به مردم تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به مژده رئیس جمهور برای جهش اشتغال در سال آینده گفت: طرح اشتغال خرد در نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی است و در استان ما به عنوان اولین استان اجرا خواهد شد.

امام جمعه نهبندان نیز دهه فجر را بی نظیر ترین الگو در تاریخ انقلاب دانست و گفت: انقلاب اسلامی مرز نمی شناسد و در حال صدور در جهان است .

حجت الاسلام علی خزاعی خدمت بی منت به مردم و افتتاح طرح ها و پروژه ها را دو محور گرامیداشت این ایام دانست.