به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مسابقه با هدف معرفی یکی از ناب ترین الگوهای عصر حاضر، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و آشنایی نسل جوان با سیره نظری و عملی ایشان برگزار می‌شود.



کتاب سیره آفتاب شامل توصیه‌های اخلاقی - عرفانی حضرت امام خمینی(ره) است و در بردارنده دو بخش اصلی است. بخش اول توصیه های اخلاقی – عرفانی حضرت امام به فرزند بزرگوارش مرحوم سید احمد خمینی(ره) است که در نامه‌های متعدد امام به فرزندشان آمده است و در این کتاب به شیوه‌ای بدیع، موضوع بندی و ارائه شده تا مطالعه آن برای خوانندگان آسان‌تر و دلپذیرتر گردد. این بخش در حقیقت سیره نظری حضرت امام را به تصویر کشیده است.



بخش دوم گزیده‌ای از سیره عملی امام در عرصه مسایل فردی، خانوادگی، اجتماعی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، حکومتی و ... است که از بین کتب گوناگون استخراج و به صورتی مناسب فصل بندی شده است.



علاقه‌مندان جهت شرکت در این مسابقه می‌توانند تا پایان 15 اسفندماه به کلیه کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش اداره کل کتابخانه‌های استان قم و یا به نشانی اینترنتی http://qompl.ir مراجعه کنند