روند اجرای برخی طرحهای سرمایه گذاری در گلستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی صبح پنجشنبه در نشست حمایت قضایی از سرمایه گذاری، خواستار آسیب شناسی موانع و مشکلات در روند اجرای طرح های سرمایه گذاری در گلستان شد.

وی اظهار داشت: باید با کمک مسئولان و دستگاه های اجرایی موانع کند شدن اجرای طرح های سرمایه گذاری بررسی و راهکارهای عملی برای حل آن ارائه شود.

دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان، با بیان اینکه کار دستگاه قضایی سنگ اندازی در روند اجرای طرح های سرمایه گذاری نیست، خاطرنشان کرد: به منظور کمک به حل مشکلات سرمایه گذاران، در نشست های این کمیته، به صورت مورد پرونده طرح های سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذار و نمایندگانی از دستگاه های اجرایی مرتبط بررسی می شود.

وی تصریح کرد: تند شدن چرخ های توسعه استان جز با حمایت از سرمایه گذاران و رویکرد مثبت مدیران اجرایی ، شدنی نیست و دستگاه قضایی نیز این بین سعی بر حل مشکلات این بخش را دارد.

در ادامه این نشست پرونده مشکل مالکیت زمین احداث تله کابین گرگان مطرح و قرار شد با ارائه شناسنامه ملی طرح و مشخص شدن محدوده ساخت این مجموعه گردشگری روند اجرای این پروژه تسریع شود.