اردوگاه ترک اعتیاد گلستان نیازمند تجهیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از اردوگاه ترک اعتیاد توسکستان گفت: با اختصاص بودجه برای تجهیز و توسعه این اردوگاه ، امکان طرح ضربتی جمع آوری معتادان و سم زدایی آنان فراهم می شود.
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی اعتیاد افزود: اعتیاد علاوه بر ایجاد معضل برای فرد و خانواده های آنان ، زمینه ناامنی و بروز جرم را در جامعه ایجاد می کند.
وی در ادامه با اشاره به رابطه معنادار اعتیاد و جرم تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد پس از ضرب و جرح و سرقت ، بیشترین آمار پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اعتیاد و مواد مخدر است.
پوریانی، گفت: متاسفانه از بین آمار مربوط به سرقت نیز ، بیشترین سرقت ها از سوی معتادان صورت می گیرد.
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