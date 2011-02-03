اردوگاه ترک اعتیاد گلستان نیازمند تجهیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از اردوگاه ترک اعتیاد توسکستان گفت: با اختصاص بودجه برای تجهیز و توسعه این اردوگاه ، امکان طرح ضربتی جمع آوری معتادان و سم زدایی آنان فراهم می شود.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی اعتیاد افزود: اعتیاد علاوه بر ایجاد معضل برای فرد و خانواده های آنان ، زمینه ناامنی و بروز جرم را در جامعه ایجاد می کند.

وی در ادامه با اشاره به رابطه معنادار اعتیاد و جرم تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد پس از ضرب و جرح و سرقت ، بیشترین آمار پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اعتیاد و مواد مخدر است.

پوریانی، گفت: متاسفانه از بین آمار مربوط به سرقت نیز ، بیشترین سرقت ها از سوی معتادان صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید بحث درمان معتادین و تجهیز مراکز درمانی به طور جدی از سوی مسئولان امر پیگیری شود تا علاوه بر کاستن از حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، افراد معتاد از سطح شهر جمع آوری شوند.