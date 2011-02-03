آلودگیهای ناشی از قطع دو لوله نفتی در گچساران بر طرف شد

غلامرضا پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بر اثر بارندگی بی سابقه در این شهرستان برخی از خطوط لوله نفت جابجا شدند و این باعث نشت نفت در برخی مناطق شد که به همت پرسنل این شرکت و در اسرع وقت همه خطوط به وضعیت عادی برگشتند.

وی بیان کرد: با تلاش متخصصین این شرکت جلوی سرایت آلودگی به مناطق حساس زیست محیطی سریعا گرفته شد و هم اکنون در حال رفع بقایای آلودگیها هستیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران عنوان کرد: این شرکت علاوه بر رفع مشکلات ایجاد شده برای تاسیسات نفت، با کمک سایر دستگاههای شهرستان مشکلات ایجاد شده در سطح شهر گچساران را نیز بر طرف کرد.

وی یادآور شد: همچنین با توجه تخریب پل "شوش" در مسیر جاده گچساران به باشت و قطع ارتباط استان فارس به خوزستان، این شرکت در خصوص اتصال این جاده نیز همکاریهای فنی و اجرایی لازم را با اداره کل راه و ترابری به عمل آورد.

پاکدل بیان داشت: شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد روزانه 650 هزار بشکه نفت خام تولید می کند که این میزان یک چهارم نفت تولیدی مناطق نفتخیز جنوب کشور است.