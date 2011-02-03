تهران از امروز سرد می شود / بارش برف و باران از جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان می دهد در روز پنجشنبه آسمان تهران نیمه ابری با بارش پراکنده خواهد بود و در روز جمعه آسمان صاف تا کمی ابری است.
کاهش دما از پنج تا 10درجه تا روز جمعه در سراسر کشور و کاهش دما به زیر صفر برای تهران بعد از اینکه در این روزها و ماههای قبل دمای هوا چندان پائین نبوده، نشان دهنده افت دما و بوجود آمدن حال و هوای کاملا زمستانی در این فصل شده است.
سازمان هواشناسی کشور از آغاز مجدد بارش باران از عصر شنبه در تهران خبر داد، این سامانه بارشی که از بعد از ظهر شنبه تهران را فرا میگیرد، می تواند باعث بارش برف و باران باشد که این بارشها به صورت پراکنده خواهد بود.
در روز پنجشنبه آسمان تهران صاف گاهی نیمهابری در پارهای نقاط با وزش باد خواهد بود که حداقل و حداکثر دما در این روز به صفر و 9 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
روز جمعه نیز آسمان پایتخت صاف در اوایل شب بتدریج ابری و بارش باران و برف و وزش باد پیشبینی میشود که حداقل و حداکثر دما در این روز به 1- و 9 درجه سانتیگراد میرسد.
آخرین نقشه های پیش یابی در روز پنجشنبه عبور موج تراز میانی جو را در غالب نقاط نشان میدهد که به تناوب ابرناکی، بارش باران و در نواحی جنوبی با رعد و برق و در نواحی مرتفع و سرد سیر بارش برف پیشبینی میشود.
با نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر علاوه بر تشدید بارش، کاهش دمای هوا نیز در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد، این کاهش دما در روزهای پنجشنبه و جمعه به نواحی شرقی نیز کشیده خواهد شد.
در 24 ساعت اول بارش در غرب ، جنوب غرب، دامنههای زاگرس ، تنگه هرمز و برخی مناطق شرق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. از بعد از ظهر روز پنجشنبه از سمت غرب کشور از شدت ناپایداریها کاسته شده و بتدریج از اواسط روز جمعه از نوار شرقی کشور خارج خواهد شد و این در حالی است که از سمت غرب سامانه بارشی دیگری کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و بارشها آغاز خواهد شد.
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