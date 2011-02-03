به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در یادداشتی پیرامون دلایل ناکامی فوتبال ایران به مواردی اشاره کرده است. در این یادداشت آمده است: ناکامی تیم‌های ایران در مسابقات مهمی چون جام ملت‌ها یا بازی‌های آسیایی به عملکرد رئیس فدراسیون یا یک سرمربی بازنمی‌گردد زیرا ساختار فوتبال باید از ریشه بازسازی شود. اینکه برخی از افراد کفاشیان یا قطبی را مقصر اصلی موفق نبودن تیم ملی می‌دانند باید بگویم مگر روسای پیشین فدراسیون چه کرده‌اند؟ در کدام مسابقه موفق ظاهر شدند؟ 35 سال است که تیم در جام ملت‌ها نتیجه نگرفته و اکنون هم همان اتفاق 35 سال گذشته رخ داده و این مشکل به فدراسیون فعلی باز نمی‌گردد بلکه ساختار فوتبال ایران نیاز به بازسازی دارد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه این یادداشت تاکید کرده است: برخلاف آنچه مطرح شده باید مدیری فوتبالی در راس فدراسیون فوتبال باشد تا شاهد عملکرد موفق این رشته باشیم، باید بگویم به این موضوع اصلا اعتقادی ندارم. یک مدیر، با درایت و مدیریت خود می‌تواند با برنامه ریزی و در دست داشتن امکانات شرایط ورزشی موفق را فراهم کند.

وی در یادداشت خود نبود بودجه و امکانات مالی را از دیگر عوامل ناکامی فوتبال در میادین مختلف دانسته و خاطر نشان کرده است: فوتبال ایران و باشگاه‌های آن نیاز به حمایت مالی از سوی دولت و ارگان‌های مختلف دارند. دولت باید بودجه در اختیار باشگاه‌های خود قرار دهد و از آنها برنامه دراز مدت بخواهد. با وجود بودجه یک مدیر در راس هر باشگاه یا ارگانی می‌تواند برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد و با در دست داشتن امکانات و ساختارهای لازم، روند رو به رشد را طی کند.

پورحیدری در این مطلب همچنین تاکید کرده است: هر مدیری اگر بخواهد خود را به اثبات برساند یا در طولانی مدت در راس باشگاه یا فدراسیون و یا هر ارگان دیگری باشد، باید با خیال راحت و بدون داشتن استرس و با برنامه پیش رود، نه اینکه تنها به فکر نتیجه گرفتن باشد تا در راس باشگاه یا فدراسیون بماند. در واقع تغییر و تحول در راس مدیریت باعث می‌شود تا مدیران باشگاه‌های ما به روز کار کنند و طبق برنامه بلند مدت پیش نروند. برهمین اساس معتقدم که باید ریشه‌ای به معضلات فوتبال ایران پرداخت و آنها را رفع کرد که بودجه یکی از عوامل اصلی مشکل فوتبال ایران است.

سرپرست پیشین تیم ملی فوتبال ایران در یادداشت خود به عدم سرمایه گذاری در فوتبال پایه اشاره کرده و آورده است: مورد دیگری که باعث شده فوتبال موفقی نداشته باشیم، نبود سرمایه گذاری روی تیم‌های پایه در باشگاه‌هاست زیرا اکثر باشگاه‌ها فقط هزینه‌‎های میلیاردی را برای تیم بزرگسال انجام می‌دهند تا با 25 بازیکن نتیجه کسب کنند اما توجه نداشتن به تیم‌های پایه در باشگاه‌ها باعث می‌شود تنها شاهد موفقیت برخی از تیم‌ها در کوتاه مدت باشیم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر انجام کارهای اصولی در فوتبال کشور خاطر نشان کرده است: خوشبختانه فدراسیون علی کفاشیان به تیم‌های پایه اهمیت خوبی داده تا در تیم ملی پشتوانه خوبی داشته باشیم. کشورهایی نظیر چین، ژاپن و کره‌‍جنوبی به غیر از این که روی تیم‌های پایه خود سرمایه گذاری می‌کنند، حدود 100 تا 150 بازیکن برتر خود را به کشورهای صاحب فوتبال اعزام می‌کنند تا تیم‌های پایه‌‎شان را به صورت اصولی تربیت کنند که در نهایت شاهد قهرمانی این تیم‌ها در تمامی رده‌های سنی هستیم.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در یادداشت خود خاطر نشان کرده است: متاسفانه نداشتن بودجه باعث می شود تا این امکان از ورزش فوتبال ایران برای سرمایه گذاری بر تیم‌های پایه فراهم نشود و نتوانیم به صورت اصولی کار کنیم. معتقدم فدراسیون فوتبال باید کاری انجام دهد تا باشگاه‌های لیگ برتری و دسته یک، هر کدام دو تیم در رده پایه داشته باشند تا بتوانیم فوتبال موفقی داشته باشیم.

وی در این یادداشت همچنین به اردوهای تیم‌های مختلف کشورمان اشاره کرده و آورده است: تا آنجائیکه اطلاع دارم اردوها و برنامه‌های تدارکاتی خوبی برای تیم‌های پایه و بزرگسالان در مدت 3 سال گذشته صورت گرفته است و نتیجه نگرفتن این تیم‌ها با امکانات خوب فقط باز می‌گردد به پرورش یافتن بازیکنان در تیم‌های پایه به صورت نه چندان حرفه‌ای. اگر از پایه روی بازیکنان کار شود مطمئنا می‌توان به آینده در خشان فوتبال امیدوار بود.

وی با بیان اینکه تیم‌های ملی فوتبال ایران در رده‌های مختلف با توجه به امکانات و زیر ساخت‌هایی که برای آنها فراهم شده بود، در مسابقاتی که پیش رو خود داشتند، نتوانستند عملکرد مثبتی را به ثبت برسانند، خاطرنشان کرده است: برپایی اردوهای تدارکاتی، انجام دیدارهای داخلی و خارجی برای تیم‌های نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان نشان از برنامه‌ریزی فدراسیون داشت اما نتیجه نگرفتن تیم‌ها به فدراسیون باز نمی‌گردد بلکه باید عامل اصلی نتیجه نگرفتن و موفق نشدن را پیدا کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان یادداشت خود تصریح کرده است: معقتدم فوتبال از یک بهم ریختگی رنج می‌‎برد و این امر ناشی از غیر حرفه‌ای بودن فوتبال ایران است زیرا حضور افرادی که در فوتبال ایران فقط به فکر منافع مالی خود هستند، به خوبی احساس می‌شود و این امر اجازه نمی‌دهد تا فوتبال به سمت حرفه‌ای شدن حرکت کند.