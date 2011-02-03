نمایشگاه کتاب در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نمایشگاه 255 عنوان کتاب با موضوعات مختلف شامل موضوعات پزشکی، تاریخی و دینی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین در این نمایشگاه قلم هوشمند قرآن کریم برای نخستین بار در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.

این قلم هوشمند بهترین و ساده ترین ابزار برای کمک به یادگیری، تلاوت و آموزش قرآن کریم است و به همراه ترجمه گویای فارسی و انگلیسی و همراه با ادعیه مفاتیح الجنان مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایشگاه کتاب همدان تا 22 بهمن ماه پذیزای بازدید کنندگان است و کتاب ها و محصولات فرهنگی این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.