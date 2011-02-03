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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

نمایشگاه کتاب در همدان گشایش یافت

نمایشگاه کتاب در همدان گشایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر نمایشگاه کتاب در سازمان دانش آموزی همدان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نمایشگاه 255 عنوان کتاب با موضوعات مختلف شامل موضوعات پزشکی، تاریخی و دینی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین در این نمایشگاه قلم هوشمند قرآن کریم برای نخستین بار در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.

این قلم هوشمند بهترین و ساده ترین ابزار برای کمک به یادگیری، تلاوت و آموزش قرآن کریم است و به همراه ترجمه گویای فارسی و انگلیسی و همراه با ادعیه مفاتیح الجنان مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایشگاه کتاب همدان تا 22 بهمن ماه پذیزای بازدید کنندگان است و کتاب ها و محصولات فرهنگی این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

کد مطلب 1244889

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