منزلت ستونهای پایداری پاس داشته شود / مازندران نیازمند آبادانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، دکتر علی لاریجانی پیش از ظهر پنجشنبه در سومین یادواره سرداران، فرماندهان و 542 شهید شهرستان بابلسر با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: معمار کبیر انقلاب دردانه ای بود که این انقلاب را به مقام معظم رهبری واگذار کرد.

وی با اشاره به خصوصیات استان مازندران و سابقه دینی شهرستان بابلسر افزود: مردم این خطه علاقمندی شدیدی به اصول اهل بیت از گذشته تاکنون داشته ودارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم خطه مازندران و شهرستان بابلسر همواره در دوران جنگ و دفاع مقدس و پس ازآن افتخار آفرین بوده اند، تصریح کرد: هیچ کدام از توطئه های دشمنان در ادوار مختلف برای مردم این خطه اثرگذار نبوده است.

رئیس قوه مقننه به پتانسیل بالای مجمع نمایندگان استان اشاره کرد وافزود: مسئولان مازندران و نمایندگان باید با هماهنگی بیشتر مازندران را در جهت آبادانی و پیشرفت بیش از این رهنمون سازند.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه باید قدر ستونهای استقامت و پایداری را در کشور بدانیم، افزود: مقام و منزلت شهدا تا حدی است که آنان نیازمند برگزاری مراسم یادبود از سوی مردم نیستند.

لاریجانی افزود: ارج نهادن به خانواده شهدا و ایثارگران که عامل حیات و بیداری جامعه اسلامی هستند بر همگان ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه جهاد و شهادت موضوع اساسی امروز جامعه است که باید همگان نسبت به ترویج این فرهنگ در کشور نقش آفرینی کنند.

گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می گردد.