30 درصد مساحت ساختمانهای کرمانشاه فضای سبز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آرام حمیدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با تصویب کمیسیون ماده پنج مالکان و پیمانکاران موظفند 30 درصد از ساخت وسازهای خود را در سطح کرمانشاه به فضای سبزاختصاص دهند، تصریح کرد: نوع اقلیمی فضای سبز توسط کارشناسان مربوطه تعیین و در صورت تخلف در اجرای این مصوبه متخلفان بر اساس مناطق مختلف به ازای احداث هر متر مربع بین 20 تا 200 هزار تومان جریمه می شوند.

وی افزود: پرداخت جریمه های فوق برای تمام مناطق شهر کرمانشاه یکنواخت نیست واین طرح ازسال آینده اجرایی خواهد شد.

عضو کمیسیون فضای سبز شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به بی توجهی به فضای سبز این شهر، تصریح کرد: کمبود فضای سبز یکی از مشکلات استان کرمانشاه است به طوری که سرانه فضای سبز در کشور به ازای هر شهروند 12 مترمربع است اما این رقم در کرمانشاه 9.2 مترمربع است.

حمیدی افزود: سطح کل فضای سبز شهر کرمانشاه 754 هکتار است که بیش از 41 هکتار از این میزان توسط 18 حلقه چاه به همت شهرداری کرمانشاه با روش "آبیاری بارانی" آبیاری می شود.

وی با بیان اینکه مرکزوجنوب کرمانشاه از فضای سبز کمی برخوردار است، افزود: به علت عدم پراکنش و پراکندگی فضای سبزحاکم در شهر کرمانشاه در حال طراحی نرم افزاری برای مدیریت فضای سبز هستیم. عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه،ادامه داد: سرانه فضای سبز در منطقه پنج و شش شهرداری کرمانشاه به ترتیب 5,18 و4,4 متر مربع است، لذا ایجاد فضای سبز در مناطقی که از سرانه کمتری در سطح شهر کرمانشاه برخوردار هستند از اولویت های مهم کاری ما است.

حمیدی با بیان اینکه کرمانشاه دارای 137پارک است، خاطر نشان کرد: درختان میراث فرهنگی ما محسوب می شوند و تمام هزینه های درآمد فضای پارک ها در جهت فرهنگ سازی و توسعه فضای سبز هزینه می شود.

افرادی که اقدام به قطع درخت کنند جریمه می شوند

وی ازجریمه افرادی که با مجوز رسمی یا بدون مجوز اقدام به قطع درختان کنند خبر داد و تصریح کرد: جریمه قطع یک نهال با مجوز رسمی و با محیط بن تا 15 سانتی متر مبلغ 125 هزار تومان، قطع درخت با محیط بن 50 تا سانتی متر مبلغ 800 هزار تومان و قطع یک درخت با محیط بن تا یک متر مبلغ سه میلیون و 425 هزار تومان است.

حمیدی در خصوص قطع درختان سطح کرمانشاه بدون مجوزرسمی نیز گفت: افرادی که بدون مجوز رسمی اقدام به قطع درخت کنند برای نهال مبلغ 500 هزار تومان و برای یک درخت با محیط بن تا یک متر مبلغ 10 میلیون تومان جریمه تعیین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد "کمربند سبز شهری" در جهت حفظ و گسترش فضای سبز شهر کرمانشاه در فصل درختکاری خبر داد.

80 هزار درخت کرمانشاه پلاک کوبی شده است

عضو کمیسیون فضای سبز شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به تاثیرات فضای سبز برسلامتی مردم، محیط زیست وبه منظور حفظ وگسترش و شناسایی دقیق تر از پلاک کوبی درختان کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: تا کنون 80 هزار درخت در سطح شهرکرمانشاه پلاک کوبی شده و 200 هزار اصله دیگر نیز به تدریج پلاک کوبی می شود.

حمیدی در ادامه افزود: کلیه باغات و حتی درختان منازل مسکونی شهر کرمانشاه شناسنامه دار و پلاک کوبی می شوند.

عضو شورای شهر کرمانشاه خاطر نشان کرد: سعی داریم با بکارگیری کارشناسان و متخصصان مربوطه و تشکیل یک کمیسیون دراین زمینه تمام اهتمام خود را در حفظ و نگهداری فضای سبز و احیای فضای سبز جدید بکار بگیریم.