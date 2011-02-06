به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پروژه راه آهن استان لرستان که بیش از سه دهه در ایستگاه مطالعه متوقف شده بود بالاخره موفق به اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 برای آغاز عملیات اجرایی شد تا قطار این پروژه زیرساختی و عظیم در اولین گام پس از سه دهه توقف در ایستگاه مطالعه وارد ایستگاه کلنگ زنی شود.

این در حالیست که پروژه های ریلی لرستان از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به لرستان است که قرار شد پس مطالعه و اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 آغاز شوند.

علاوه بر سفر دور دوم هیئت دولت، کارگروه توسعه و عمران لرستان نیز در مصوبه ای در حوزه وزارت راه جانمایی احداث راه آهن دورود - خرم آباد به سمت جنوب و دورود - بروجرد به سمت غرب و ازنا - اصفهان را با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال تصویب کرده است.

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از سوی دیگر در جلسه اول کارگروه توسعه لرستان که در تهران به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد مقرر شد برخی مصوبات اساسی و زیرساختی سفرهای هیئت دولت از جمله چهارخطه شدن محورهای استان و سه طرح ریلی ازنا - اصفهان، دورود - بروجرد و دورود - خرم آباد در لایحه بودجه سال 89 منظور و این پروژه ها در سالجاری که رو به اتمام است، عملیاتی شوند.

به هر حال پس از گذشت ماه ها از سفر دور دوم هیئت دولت وزیر راه و ترابری به استان لرستان آمد تا شاید اولین کسی باشد که وعده کلنگ زنی پروژه های ریلی لرستان در "سال 89" را به مردم این استان نوید دهد.

حمید بهبهانی که اخذ مجوز ماده 32 راه آهن لرستان با استیضاح وی تقارن یافت در بخشی از سخنان خود پیرامون مصوبات هیئت دولت در زمینه راه آهن های لرستان بیان داشت: امید می رود با همکاری مجلس و دولت زمینه اجرایی شدن خطوط ریلی لرستان فراهم و اعتبار مورد نیاز این خطوط در بودجه سال89 لحاظ شود.

هر چند که بودجه این پروژه ها در اعتبارات سال 89 لحاظ نشد ولی بالاخره وعده وزیر برای اخذ مجوز ماده 32 راه آهن لرستان در آخرین روزهای وزارتش عملیاتی شد تا یکی از آخرین وعده های بهبهانی در کسوت وزارت برای وزیر بعدی راه و ترابری باقی نماند.

این در حالیست که پروژه راه آهن لرستان به گفته محمد رضا ملکشاهی راد نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دارای سه دهه پشتوانه مطالعاتی است و کار مطالعات آن از سال 1357 آغاز شده است.

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با این اوصاف همواره این پروژه به دلیل آنچه از سوی استاندار لرستان "عدم توجیه اقتصادی" عنوان می شد سالها پشت در کمیسیون ماده 32 معطل مانده بود تا بالاخره طلسم این پروژه شکسته شود و اتصال مرکز لرستان به راه آهن سراسری به تصویب این کمیسیون برسد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر اخذ مجوز ماده 32 راه آهن لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش خوبی که نمایندگان استان و مجموعه مدیریت اجرایی لرستان به ویژه استاندار به خرج دادند بالاخره در یک ماراتن بی سابقه به لحاظ زمانی و حجم پیگیری ها بعد از سه دهه مجوز ماده 32 راه آهن لرستان در زمان دولت دهم گرفته شد.

رضا رحیمی نسب با تاکید بر اینکه این پروژه عظیم می تواند تحول خوبی در حوزه زیرساخت ها و اشتغال لرستان به وجود بیاورد، ادامه داد: مسیر تصویب شده برای اجرای این پروژه از دورود به سمت زاغه - خرم آباد - پلدختر و در نهایت اندیمشک خواهد بود.

وی با اشاره به برآورد یک هزار و 200 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه، یادآور شد: پیش بینی می شود در لایحه بودجه سال آینده 25 میلیارد تومان اعتبار برای آغاز این پروژه بزرگ در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صرف این اعتبار برای آغاز کار و تجهیز کارگاه پروژه، یادآور شد: امید می رود کلنگ پروژه راه آهن لرستان تا قبل از پایان سالجاری به زمین زده شود.

رحیمی نسب با تاکید بر اینکه گرفتن موافقت آغاز کار تنها یک طرف این موضوع است، ادامه داد: باید پیگیری ها در این زمینه برای اجرا و تسریع در عملیات اجرایی پروژه از سوی نمایندگان و مسئولان اجرایی استان استمرار داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر اجرای پروژه راه آهن لرستان یک مسیر کوهستانی است، عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص توپوگرافی لرستان کار احداث راه آهن در این استان نسبت به دیگر استانهای کویری زمان بیشتری را می طلبد.

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نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار است کار اجرای این پروژه به قرارگاه سازندگی سپاه محول شود، ادامه داد: با توجه به سابقه درخشانی که این قرارگاه در فعالیتهای عمرانی دارد پیش بینی می شود کار احداث پروژه بدون پرت زمان و هزینه و با سرعت عمل و دقت انجام شود.

رحیمی نسبت با تاکید بر نقش پیگیری مجمع نمایندگان استان در اخذ مجوز ماده 32 این پروژه، بیان داشت: این پروژه برای در نظر گرفتن اعتبارات لازم در لایحه بودجه سال 90 منظور خواهد شد.

به هر حال هر چند که اخذ مجوز راه آهن لرستان پس از سه دهه ناکامی در کمیسیون ماده 32 موفقیتی قابل توجه است ولی به نظر می رسد مجمع نمایندگان استان و مجموعه مدیریتی لرستان باید از این پس تمرکز و توان خود را برای تامین اعتبار این پروژه و تسریع در عملیات اجرایی آن به کار بندند تا این پروژه زیرساختی و مهم سالها نیز در ایستگاه کلنگ زنی متوقف نماند.

اخذ مجوز ماده 32 پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک آغاز مسیر نفسگیر دیگری برای رسیدن به نقطه پایان و بهره برداری از این پروژه مهم است که امید می رود با همت مسئولان استان، مردم لرستان شاهد به بار نشستن یک مطالبه دیرینه باشند.

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گزارش: صدیقه حسینی