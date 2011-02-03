ادامه واکنشها به نامه احمدی نژاد/ رونمایی از دستاوردهای موشکی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر،درهفته ای که گذشت اتفاقاتی در دنیای سیاست رخ داد که سرفصلهای مهمترین آنها را با هم در سطور زیر مرور می کنیم.

رهبرانقلاب ارتحال علامه عمری را تسلیت گفتند

در ابتدای هفته ای که گذشت مقام معظم رهبری در پی ارتحال علامه عمری از علمای مدینه نمایندگانی که عبارتند از آیت الله جنتی و حجت الاسلام مروی را به مدینه منوره فرستادند تا ضمن ابلاغ تسلیت ایشان به خانواده علامه العمری، در مجلس ترحیم علامه عمری نیز شرکت کنند.

تقدیم طرح قطع رابطه با انگلیس به هیئت رئیسه مجلس

در این هفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارائه طرح قطع رابطه با دولت انگلیس به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح دولت ملزم به قطع رابطه با دولت انگلیس است.

حجت الاسلام سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: حال اگر دستگاههای اجرایی نظر مخالفی و یا ایده دیگری داشته باشند با حضور در صحن مجلس، هنگام بررسی طرح مذکور می توانند نقطه نظرات خود را برای نمایندگان بیان کنند.

داریوش همایون مرد

رسانه های بیگانه نیز در هفته ای که گذشت علت مرگ همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی رژیم پهلوی را زمین افتادگی ساده اعلام کردند که در پی آن به حالت کما رفته و پس از یک هفته مرده است. وی از مخالفان سرسخت انقلاب اسلامی و از حامیان فعال جریان فتنه ۸۸ در خارج از کشور بود که در رژیم پهلوی و دوران نخست وزیری جمشید آموزگار وزیر اطلاعات و جهانگردی بود. همایون همچنین داماد سرلشکر زاهدی عامل کودتای ۲۸مرداد بود که در جریان فتنه سال ۸۸ به حمایت و تمجید از مواضع سران داخلی فتنه و همسر میرحسین موسوی پرداخت.

لاریجانی: به دلیل حرمت شرعی در برابر نامه رئیس جمهور سکوت کردم



در ادامه واکنشها به نامه احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری مبنی بر اینکه چرا در خصوص جلسات مجمع تشخیص مصلحت که موجب نامه نگاری رئیس جمهور شد موضوع را شفاف بیان نکرده است به نهی مقام معظم رهبری از مطرح کردن مسائل قوا به طور علنی اشاره و تاکید کرد: بنده احساس کردم اگر من پاسخی دهم حرمت شرعی دارد الان هم حرفی نمی زنم و سکوت می کنم.

نامه 4 عضو شاخص مجلس به‌‌‌‌‌‌‌ احمدی نژاد

از سویی دیگر4 عضو شاخص مجلس شورای اسلامی شامل نایب رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران به نامه اخیر احمدی نژاد درباره مجلس اعتراض کردند.

محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، محمد رضا باهنر نماینده تهران و محمد دهقانی عضوهیئت رئیسه مجلس افرادی هستند که این نامه را خطاب به احمدی نژاد نوشتند.

در پایان نامه این چهار نماینده مجلس آمده است "از این منظر و با الهام از رهنمودهای همیشه راهگشای رهبری و دستورات اکید ایشان، به ویژه به رؤسای محترم قوا، خویشتن و جنابعالی و همه همکاران ارجمند را در قوه مقننه ، قوه قضائیه ، و نهادها و دستگاه های اجرایی کشور، به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتانمان که مردم اند، فرا می‌خوانیم".

مسائل مورد نقد و انتقاد روسای قوه قضائیه و مجریه باید میان خودشان حل شود

در این رابطه حجت الاسلام اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این هفته خود با تاکید براینکه نامه رئیس جمهور پاسخ حقوقی دارد گفت: مسایلی که مورد نقد و انتقاد افراد و یا جریان‌ها قرار می گیرد باید میان خودشان حل شود و در صورتی که ارتباطی به عامه مردم ندارد نباید به داخل آنان کشیده شود.

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است که به دست امام راحل پایه گذاری شد و در بازنگری قانون اساسی نیز این نهاد به صورت رسمی ذکر شده است.

اژه ای گفت: این موضوع از جمله موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بود که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته و مجلس به مصوبه خود اصرار کرده بود.

سفر هیئت ایرانی به رم و سفر هیئت آلمانی به تهران تا پایان سال جاری

در این هفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از برنامه سفر هیئت پارلمانی ایران به ایتالیا و سفر هیئت پارلمانی آلمان به ایران تا پایان سال جاری خبر داد.

وزیر کشور با سفیر بلاروس دیدار کرد

وزیرکشور هم در هفته ای که گذشت در دیدار با سفیر بلاروس گفت:اراده مقامات عالی رتبه تهران - مینسک بر گسترش و توسعه روابط و مناسبات همه جانبه است.

سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد

ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور که از چهار جلسه قبل در دستور کار قرار گرفته بود،در جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد.

مشایی به سوریه می رود

همچنین در این هفته خبر رسید که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور قرار است روز 18 بهمن ماه برای شرکت در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوری دانشمندان ایرانی در سوریه عازم این کشور شود. مشایی در این سفر با برخی مقامات سوری نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت.

اسامی اعضای شورای راهبردی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان منتشر شد

دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در هفته ای که گذشت با اعلام اینکه بر اساس اصلاحات انجام شده اعضای 18 نفره شورای راهبردی انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شدند، گفت: آقایان "سید مرتضی نبوی، رضا مقدسی، پرویز اسماعیلی، عباس سلیمی نمین، مهدی فضائلی، امیرمحبیان، وحید جلیلی، سید صولت مرتضوی، محمد کاظم انبارلویی، سید نظام الدین موسوی، علی اکبر اشعری، علیرضا سربخش، ناصر بهرامی راد، علی یوسف پور، جلال فیاضی، عباس توانگر، مرتضی قمری وفا و مهدی محمدی" اعضای شورای راهبردی انجمن روزنامه نگاران مسلمان را تشکیل می دهند.

بزرگترین آزمایشگاه سازه و سامانه های فضایی خاورمیانه افتتاح شد

در هفته ای که گذشت و در آستانه دهه مبارک فجر و چهاردهم بهمن روز فناوری فضایی، بزرگترین آزمایشگاه های سازه و سیستم های فضایی در خاورمیانه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، همچنین آزاد راه تهران-پردیس نیز بطور رسمی افتتاح شد و رئیس جمهور در این مراسم وعده داد: به دلیل نیازی که در مناطق مختلف شمالشرق استان تهران پیرامون احداث قطار شهری وجود دارد تلاش خواهد شد که اعتبارات این طرح در بودجه امسال دیده شود.

وی همچنین خبر از اضافه شدن 12 میلیون لیتر بنزین به چرخه سوخت کشور تا پایان سال جاری داد.

رونمایی از دستاوردهای موشکی جدید در دهه فجر در هفته ای که گذشت جانشین کمیته تبلیغات دفاعی کشور از رونمایی دستاوردهای موشکی جدید در دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.در همین رابطه وزیر دفاع برخی طرح های در آستانه یا آماده بهره برداری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را نیز اعلام کرد که به این شرح است: 1)ماهواره بر سفیر 1- ب: با بالا بردن تراست موتور از 32 به 37 تن (افزایش 50 درصدی در وزن و 25 درصدی در ارتفاع) با قابلیت حمل ماهواره تا وزن 50 کیلوگرم در مدار بیضوی 300 تا 450 کیلومتری؛

2)بهینه سازی ماهواره 1-آ: برای پرتاب ماهواره رصد (بهینه سازی موتور ترمزی مرحله دوم، سیستم جدایش ماهواره، سنسورها و سیستم تله متری، تجهیزات زمینی و هدایت و کنترل و پایگاه پرتاب) با افزایش ارتفاع حضیض مداری از 250 کیلومتر به 275 کیلومتر؛

3)ماهواره رصد: به عنوان اولین ماهواره تصویربرداری کشور با قابلیت تصویربرداری با تاثیرپذیری بهتر از 200 متر؛

4)ماهواره فجر: به عنوان اولین ماهواره با ماموریت مانور مداری کشور با قابلیت تغییر مدار 300 تا 450 کیلومتر بیضوی به مدار 450 کیلومتر دایروی که موجب افزایش طول عمر ماهواره به یک و نیم سال می شود؛

5)کاوشگر 4: مجموعه آزمایشگاه فضایی با محموله زیستی و ارتفاع بیش از 120 کیلومتر با همکاری پژوهشگاه هوافضا؛

6)ایستگاه زمینی ثابت: برای دریافت تصاویر از ماهواره های سنجش از دور با قطر آنتن هشت متر؛

7)ایستگاه زمینی ثابت: برای دریافت تصاویر از ماهواره های سنجش از دور با قطر آنتن شش متر؛

8)شبکه فرماندهی و کنترل امنیت فضایی، مرکز آزمایش موتور ماهواره بر با تراست 150 متر، سامانه جامع بهره برداری از اطلاعات فضایی، شروع ساخت مرحله اول پایگاه مراقبت فضایی کشور، سامانه ردیابی و شناسایی سیگنالی و سامانه ردیابی راداری آرایه فازی.



دولت دو لایحه جدید به مجلس ارسال کرد



همچنین در این هفته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دو لایحه جدید از سوی دولت به مجلس وصول شده است

در پایان جلسه علنی یکشنبه مجلس حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد و افزود: لایحه تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 136 آیین نامه داخلی مجلس از سوی دولت رسیده است که اعلام وصول می شود.



وی افزود: همچنین دولت لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی، وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371 را به مجلس ارسال کرده که اکنون اعلام وصول می شود.

الهام:یک نفر پولهایم را به ایران بازگرداند/ من مدعی هستم



مشاور حقوقی رئیس جمهور در هفته ای که گذشت در خصوص ادعای یکی از رسانه های خارجی مبنی بر سرمایه گذاری وی در بانک های خارج از کشور اظهار داشت: می خواهم کسی را پیدا کنم که منابع مالی اعلام شده از سوی آنها را به کشور بازگرداند تا برای کشور خرج کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه تلویزیونی سی.ان.ان چندی پیش در گزارشی که روی سایت این شبکه قرار گرفت تعدادی از مسئولان را متهم به سرمایه گذاری در بانکهای کشورهای دیگر کرد که از جمله آنها غلامحسین الهام بود بطوریکه این شبکه مدعی شده است وی 25 میلیون دلار در دوبی، 13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار در سوئیس، 7/0 میلیون دلار در بیروت سرمایه گذاری کرده است



مصلحی: شناسایی و دستگیرى افراد مرتبط با بنیاد جاسوسی صهیونیستی رون آراد



در این هفته وزیر اطلاعات هم با اعلام اینکه افراد مرتبط با بنیاد جاسوسی صهیونیستی رون آراد شناسایی و دستگیر شدند، گفت: افرادی که فریب سایت جاسوسی بنیاد رون آراد را خورده اند اگر تا قبل از 22 بهمن ماه خود را معرفی کنند و با سیستم اطلاعاتی همکاری داشته باشند به طور یقین تخفیفاتی درباره آنها صورت خواهد گرفت.

مجلس با 147 رای، اعتماد خود را از بهبهانی پس گرفت



همچنین در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 147 رای موافق رای اعتماد خود را از حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری پس گرفتند.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه که به بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری اختصاص داشت، عدم اعتماد خود به این وزیر را با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر اعلام کردند.

بر این اساس حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با این رای نمایندگان از پست وزارت راه و ترابری برکنار شد.

درحالی موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری در جلسه روز سه شنبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که رئیس جمهور، شخص وزیر و هیئت وزیران حضور نداشتند و تنها نماینده پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه حاضر بود.

بذرپاش قائم مقام بنیاد تعاون سپاه شد

در هفته ای که گذشت مهرداد بذرپاش از سوی سرلشگر محمد علی جعفری به عنوان قائم مقام بنیاد تعاون سپاه منصوب شد و به تمام شایعات پایان داد.

حضور رهبر معظم انقلاب در مرقد مطهر امام خمینی(ره) و مزار شهدا



رهبر معظم انقلاب اسلامی در این هفته و در روز سه شنبه دوازده بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.