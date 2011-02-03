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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

هوای استان کرمانشاه از فردا سردتر می شود

هوای استان کرمانشاه از فردا سردتر می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از سردتر شدن دمای هوای ار فردا در استان خبر داد.

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: بارش برف در سطح استان که از روز گذشته آغاز و تا اوایل صبح امروز ادامه داشت، بیشتر مناطق استان را سفید پوش کرد.

وی افزود: بر این اساس بیشترین ارتفاع برف مربوط به شهر سرمست(گواور) به میزان 40 سانتیمتر بوده است،همچنین ارتفاع برف در شهر کرمانشاه نیز چهار سانتیمتر گزارش شده است.

قاسمی ادامه داد: طبق پیش بینی  های صورت گرفته از فردا دمای هوا در استان به شکل محسوسی کاهش می یاید و از اواخر وقت همین روز موج دیگری جو استان را متاثر کرده و باعث بارش برف و باران می شود که احتمال بارش در نواحی شمالی بیشتر از سایر مناطق است.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به میزان بارش نزولات جوی در استان، خاطر نشان کرد : میانگین نزولات جوی استان تا امروز حدود 195 میلیمتر است که نسبت به سال گذشته 23 درصد و نسبت به دوره بلند مدت استان حدود 19 درصد کاهش داشته است.

کد مطلب 1244902

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