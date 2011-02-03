مرحوم زین الدین همواره در پشتیبانی از ولایت و رهبری تاکید داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت دکتر علی لاریجانی به مناسبت درگذشت پدر شهیدان زین الدین آمده است: در آستانه سالروز رحلت پیامبر گرامی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، چهره ماندگار عرصه ایثار و مقاومت، آقای عبدالرزاق شیخ زین الدین پدر شهیدان گرانقدر مهدی و مجید زین الدین پس از مدت‌ها تحمل بیماری دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت.



در ادامه پیام بیان شده است: مرحوم شیخ زین الدین در سال‌های حکومت ستم شاهی به صف مبارزان انقلاب پیوست و در این راه تلاش‌های بسیاری انجام داد و حتی زمانی را در تبعیت به سر برد و پس از پیروزی انقلاب در همه صحنه‌ها متعهد به آرمان‌ها نظام بود و همواره در پشتیبانی همه جانبه مردم از ولایت و رهبری تاکید داشتند.



دکتر لاریجانی در پایان پیام خود آورده است: اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به پیشگاه حضرت بقیه الله اعظم، مقام معظم رهبری، مردم متدین شهر قم و خانواده معظم شهیدان زین الدین، برای آن مرحوم رحمت و رستگاری و برای بازماندگان صبر و شکیبای از درگاه خداوند متعالی مسئلت می‌کنم.

