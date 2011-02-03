جنگ شتر سواران با نسل نوین / چامسکی : قیامی به این عظمت یاد ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین مهم این اخبار که از سوی شهروندان به شبکه های اجتماعی ارسال می شود عبارتند از :

- مصر عمو سام، اکنون به مشکل عمو سام تبدیل شده است.

- سازمان اطلاعات ارتش از احتمال کودتا خبر داد.

- زمانی که دیکتاتوری به یک حق تبدیل می شود انقلاب هم اقدامی درست به نظر می رسد.

- جنگ شتر سواران و اسب سواران در برابر توییتر بازان و اعضای فیس بوک

- اخبار تایید نشده ای وجود دارد که احمد شفیق نخست وزیر مصر قرار است به دلیل ادامه اعتراضات علیه او کناره گیری کند.



- ارتش شروع به دخالت علیه تظاهر کنندگان طرفداران مبارک کرده است.

- معترضین می گویند: 120 پلیس و وفاداران به مبارک را بازداشت کرده اند که کارت شناسایی آنها با پلیس و اعضای حزب حاکم مطابقت داشته و بسیاری از دستگیر شدگان به تظاهر کنندگان حمله می کرده اند.

- تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد: نخست وزیر قرار است با گروههای مخالف دیدار کند.



- تظاهر کنندگان مصری با حمل پلاکاردی خطاب به اوباما : کدام را ترجیح می دهی مبارک یا 80 میلیون مصری را.



- "مایکل اپلتون" عکاس برجسته بین المللی: اینها زشت ترین صحنه هایی است که تاکنون درعمر دیده ام.خشونت وحشت آفرین است، "پیتر ون آگتمائل" عکاس مگنوم" مورد حمله قرار گفت، یک فیلمبردار کانادایی به شدت از سوی نیروهای امنیت مجروح شد.



- گروه جوانان مخالف با کوبیدن در فلزات این هشدار را به مردم می دهد که اوباش و اراذل از کدام طرف در حال آمدن هستند.

- البرادعی درخواست نخست وزیر را برای گفتگو رد کرد و خواستار برکناری مبارک شد.



- سازمان ملل متحد نیروهای خود را از مصر خارج می کند.



- آخرین گزارشها از زبان پزشکان از کشته شدن 7 نفر حکایت دارد



- اشتون خواستار حمایت راتش از مردم شد، پنج کشور اروپایی بر برکناری مبارک تاکید کردند.



- امروز ارتش از مخالفان حمایت خواهد کرد.



- چامسکی: قیام مردم مصر برجسته ترین قیام منطقه ای است که من به یاد می آورم.



- پلیس مانع ورود تعدادی از شهروندان مصری که درصدد رساندن آب به میدان تحریر بودند، شد.